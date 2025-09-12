Pulgar, do Flamengo, é liberado para iniciar trabalhos no campo

Jogador fez tomografia, nesta sexta-feira (12) para avançar de fase na recuperação da cirurgia no quinto metatarso do pé direito

Com isso, Erick Pulgar ficará entregue à fisioterapia para voltar a correr no campo, começar trabalhos com bola e ser liberado. Depois disso, terá a fase de condicionamento físico para, aí sim, voltar normalmente.

A volta do volante Erick Pulgar aos gramados está mais próxima ao Flamengo . O jogador passou por uma tomografia nesta sexta-feira (12) que apontou a consolidação da fratura no quinto metatarso do pé direito. Por isso, ele está liberado para iniciar os trabalhos no campo.

O volante não joga desde o Mundial de Clubes em junho. Ele passou por cirurgia no dia 3 de julho, ficou um período no Chile e depois se reapresentou no Ninho do Urubu para dar início à fisioterapia. Os trabalhos vinham sendo na parte interna do CT.

O volante, afinal, lesionou-se no jogo contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Pulgar teve o mesmo problema nos primeiros meses no clube. Na época, ele demorou 60 dias para retornar à lista de relacionados.

Em recente entrevista coletiva, o técnico Filipe Luís afirmou que esperava contar com o chileno nas quartas de final da Libertadores, mas é improvável que isto ocorra. Afinal, os jogos contra o Estudiantes ocorrerão nos dias 18 e 25 de setembro.

