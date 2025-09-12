Palmeiras x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Palmeiras e Internacional prometem fazer um grande jogo neste sábado (13/9), às 18h30, no Allianz Parque, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão ostenta a maior sequência invicta da competição no momento, sendo o único time que está há nove jogos sem perder. Além disso, é o terceiro colocado, com 43 pontos e segue sua caça ao líder Flamengo. Já o Colorado é o 10° na tabela de classificação, com 27 pontos e tenta uma arrancada na competição para beliscar uma vaga na Libertadores, já que o time do Rio Grande do Sul caiu em todas as outras competições da temporada.

Como chega o Palmeiras

Depois do empate por 1 a 1 no clássico contra o Corinthians, o Palmeiras volta a campo buscando reduzir a distância para o topo da tabela. A equipe de Abel Ferreira ocupa a terceira colocação, com 43 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo. A pausa para a Data Fifa trouxe de volta ao clube atletas que estavam servindo suas seleções. Gustavo Gómez e Ramón Sosa (Paraguai), Emiliano Martínez e Piquerez (Uruguai), Flaco López (Argentina) e Andreas Pereira (Brasil) treinaram normalmente e devem ser relacionados. Este último, aliás, pode fazer sua estreia pelo Verdão. Além disso, existe uma expectativa grande para o retorno de Raphael Veiga. O meia, que se recuperava de dores no púbis, pode ser a novidade da lista e reforçar o time em um momento decisivo da temporada. Por fim, os únicos desfalques são Paulinho, no DM e Bruno Rodrigues, em transição física.

Como chega o Internacional

Após quatro derrotas consecutivas na temporada, o Colorado retomou o caminho das vitórias no duelo contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Em momento crucial para o técnico Roger Machado assegurar seu cargo preventivamente. O Inter não terá o lateral-esquerdo Bernabei à disposição, pois cumprirá suspensão automática. O colombiano Borré também será desfalque devido a dores musculares, que o impediram de participar de alguns treinos durante a Data Fifa e não houve evolução desde então. Além disso, o zagueiro Gabriel Mercado segue como dúvida, já que finaliza tratamento de uma lesão na panturrilha.

PALMEIRAS X INTERNACIONAL

23° rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data e horário: 13/09/2025, às 18h30 (de Brasília)

PALMEIRAS: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

INTERNACIONAL: Rochet; Aguirre, Vitão, Juninho e Victor Gabriel; Thiago Maia, Alan Rodríguez, Vitinho e Carbonero; Alan Patrick e Ricardo Mathias. Técnico: Roger Machado

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)