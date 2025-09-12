Palmeiras treina no Allianz e encerra preparação para o jogo contra o Inter

Raphael Veiga retorna após seis jogos fora, e Andreas Pereira pode estrear pelo Verdão neste sábado, pelo Brasileirão

O comandante alviverde contou com quase todo o elenco. A única ausência confirmada é Paulinho, que passou por cirurgia na perna direita e só volta aos gramados em 2026. Bruno Rodrigues até participou do treino, mas segue em transição física e técnica após duas cirurgias nos joelhos e não será relacionado.

O Palmeiras trocou a Academia de Futebol pelo Allianz Parque nesta sexta-feira (12/9) para realizar o último treino antes de enfrentar o Internacional, às 18h30, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Abel Ferreira aproveitou a atividade no palco da partida para ajustar os últimos detalhes da equipe.

Entre as novidades, Andreas Pereira participou normalmente da movimentação e pode fazer sua estreia com a camisa palmeirense. O meia esteve em campo pela seleção brasileira na Data Fifa e agora está à disposição de Abel Ferreira. Outros retornos importantes são os de Gustavo Gómez, Piquerez, Emiliano Martínez, Sosa e Flaco López, todos de volta após compromissos internacionais.

Outra peça fundamental que reaparece é Raphael Veiga. Recuperado das dores no púbis que o afastaram das últimas seis partidas, o camisa 23 deve integrar a lista de relacionados para o confronto contra o Colorado.

Com força quase máxima, o Palmeiras deve ir a campo com: Weverton; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque.

Atualmente na terceira colocação com 43 pontos, o Verdão busca se aproximar do líder Flamengo, que soma 47 e tem um jogo a mais. Assim, o confronto no Allianz Parque está sendo visto como crucial para manter o time de Abel Ferreira na briga pelo título.