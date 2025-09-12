Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Narrador traça comparativo com James Rodríguez para justificar Neymar na Seleção

Ida do camisa 10 do Santos à Copa do Mundo de 2026 tem constantemente dividido pautas na mídia e lados entre torcedores
A convocação de Neymar para a próxima Copa do Mundo voltou ao centro do debate esportivo no canal de Tiago Leifert, que novamente saiu em defesa do ídolo. Em live, o narrador do SBT afirmou que a presença do camisa 10 santista na Seleção Brasileira não deveria ser alvo de contestação. Ele, inclusive, usou James Rodríguez como referência para sustentar a análise.

Leifert traçou um paralelo com casos de outros países da América do Sul, como o caso do colombiano James Rodriguez. Ele também fez menção a Miguelito, da Bolívia.

“Vou jogar duas ideias na cabeça de vocês. James Rodríguez. Não joga por** nenhuma em clube. Há muito tempo. Dá pra dizer desde o Real Madrid? Talvez desde o Bayern de Munique? Não joga nada. Todo mundo de acordo que o James Rodríguez não joga por** nenhuma em clube? Convocar ou não o James Rodríguez não é assunto na Colômbia”, disse.

Ele prosseguiu: “Convocar ou não o Miguelito não é assunto na Bolívia. Então pensem nisso. Quando você tem um extraclasse dentro do teu elenco. Só aqui é assunto. Por quê? Só aqui. ‘Ah, mas ele não está jogando nada no clube’. Sim, mas o Vini come a bola no clube e não joga nada na seleção. E vocês não dizem uma palavra”, completou.

Na sequência, reforçou que não há correspondência direta entre forma em clubes e desempenho na Seleção. “Não tem essa correlação. Voando no clube e vai voar na seleção? Não tem essa correlação. Nunca teve”.

Relação de Tiago com Neymar

A defesa do narrador não é isolada. Tiago Leifert já se descreveu como “Neymarzete incurável” e declarou em transmissão que considera o craque do Santos superior até a Ronaldinho Gaúcho.

“Dos que eu vi, para mim ele é o melhor. Melhor que o Ronaldinho Gaúcho”, opinou.

Recentemente, após um gol decisivo do camisa 10 contra o Flamengo no Brasileirão, Leifert também destacou a importância do jogador. “Ele nunca saiu da Seleção. Como vai voltar se ele nunca saiu? E mais: ele nunca sairá da Seleção. Caiam na real, bebês”, defendeu.

E como está o camisa 10?

O craque disputou 20 partidas desde seu retorno ao Santos, com seis gols e três assistências nesse período. Aos 33 anos, o camisa 10 ficou de fora da última convocação oficial pelas Eliminatórias, numa decisão, segundo ele, técnica.

Carlo Ancelotti confirmou que a decisão partiu da comissão técnica, mas com base em todo contexto envolvido. Contudo, confirmou que o corte não teve relação à condição física do jogador.

Ele sustenta o status de maior artilheiro da história da Seleção Brasileira, com 79 gols em 128 jogos. Após recuperar sequência no clube, voltou a aparecer na pré-lista de amistosos e segue como nome forte da delegação que disputará o Mundial de 2026.

Embora esteja à disposição e não tenha sinalizado nada contrário à diretoria, a presença de Neymar no duelo contra o Atlético-MG, na Arena MRV, ainda não está garantida. O jogador já mostrou resistência em atuar na grama sintética anteriormente, e o staff avalia riscos de lesão.

Contudo, conforme divulgou o Trivela, a tendência é que o astro esteja em campo, visto que tem trabalhado normalmente. Atlético e Santos se enfrentam neste domingo (14), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão.

