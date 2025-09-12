Maracanã ou São Januário: onde o Vasco vai enfrentar o Fluminense na Copa do Brasil?

O Vasco está na semifinal da Copa do Brasil e o adversário será mais uma vez um rival carioca. Agora o clássico é com o Fluminense, o que gerou dúvida sobre o local da partida quando o Cruz-Maltino for o mandante. No entanto, há um acordo firmado em abril, que confirma o jogo no Maracanã. Antes de mais nada, vale destacar que o Vasco é proibido pelo BEPE (Batalhão Especial de Policiamento em Estádios) de mandar clássicos em São Januário. Contra o Botafogo, devido ao histórico de amizade entre as torcidas, o Cruz-Maltino conseguiu nos últimos confrontos uma autorização especial. Entretanto, a Polícia Militar sempre se manteve irredutível em permitir jogos contra Flamengo e Fluminense na Colina Histórica.

LEIA MAIS: Vasco tem aproveitamento extraordinário em sequência de pênaltis Neste contexto, o Vasco buscou um acordo com o Consórcio Maracanã e firmou um contrato válido até 2026. Está previsto no documento que os clássicos com Flamengo e Fluminense sejam disputados no estádio, com torcida dividida. A exceção são os jogos do Campeonato Carioca. O contrato prevê também que o Vasco mande jogos no Maracanã com as mesmas condições comerciais e operacionais da dupla Fla-Flu. Isso foi visto no clássico com o Flamengo, no primeiro turno do Brasileirão, quando o estádio esteve customizado com as cores e escudos do Cruz-Maltino. O Vasco ainda tem direito a mandar oito jogos como mandante no Maracanã – quatro em 2025 e o restante em 2026 – além dos clássicos. No entanto, neste momento, o Cruz-Maltino não pensa em jogar no Maracanã e prioriza disputar as partidas em São Januário, tendo em vista o momento do time na classificação do Brasileirão.

Há chance de tentar jogar em São Januário? O Jogada10 apurou que o desejo do Vasco sempre foi mandar os clássicos em São Januário. Entretanto, devido a postura irredutível do BEPE, foi necessário fazer um acordo que faça do Maracanã a casa do vascaíno. Caso contrário, o time teria que mandar o jogo em outro estádio ou negociar com a dupla Fla-Flu para jogar no Maracanã, em condições que fariam do Vasco um visitante. Dentro do Vasco existe a certeza que a torcida vascaína será a maioria no Maracanã, nas semifinais da Copa do Brasil. Vale lembrar que os setores leste e oeste são mistos. Os jogos serão disputados nos dias 10 e 14 de dezembro. A tendência é de que o Vasco não faça nenhum movimento para tentar jogar em São Januário. O entendimento é de que essa ação ensejaria em um descumprimento do acordo. Isso prejudicaria o Cruz-Maltino, que vive um processo de reconstrução de sua reputação.