Mano terá estreia de Arthur no Grêmio, mas perde dois potenciais titulares

Zagueiro Gustavo Martins volta a ser opção no Imortal e pode dar chances a Mano fazer modificações na equipe inicial / Crédito: Jogada 10

A comissão técnica do Grêmio recebeu a confirmação de que o lateral-direito Marcos Rocha e o centroavante Carlos Vinícius não estarão disponíveis para encarar o Mirassol. Ambos se tornaram desfalques, pois reclamaram de incômodos musculares. Em contrapartida, será possível promover a reestreia do meio-campista Arthur Melo e o retorno do zagueiro Gustavo Martins. Carlos Vinícius até participou dos treinamentos do Imortal nos últimos dias com base nas fotos divulgadas pelo clube. No entanto, Marcos Rocha esteve nos registros de apenas uma semana atrás. Com a baixa do camisa 14, cogita-se que João Pedro possa ser seu substituto. Ele não entra em campo desde maio, após sofrer uma fratura no tornozelo esquerdo, porém retornou aos treinos a partir do começo de agosto.

A respeito de Gustavo Martins, Mano Menezes pode utilizá-lo na zaga ou improvisado na lateral. Caso ele atue na sua posição original, Erick Noriega pode ganhar uma oportunidade como volante. No embate contra o Flamengo, o peruano jogou na linha defensiva e teve desempenho satisfatório. Neste cenário, o provável time titular do Tricolor gaúcho para enfrentar o Mirassol é: Tiago Volpi; Gustavo Martins (João Pedro), Noriega, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Arthur, Dodi (Cristaldo); Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite. Grêmio se mobiliza para retorno do Brasileirão Cristian Olivera esteve em campo durante os 90 minutos do último compromisso da seleção do Uruguai, recebe observação especial, mas a tendência é que esteja entre os 11 iniciais. Aravena e Pavón serão alternativas para atacantes que jogam pelas pontas.