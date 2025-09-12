Lucho Acosta mostra contribuição e pode ser arma no Fluminense

Lucho Acosta mostra contribuição e pode ser arma no FluminenseArgentino, que entrou no segundo tempo, participou da jogada que originou o pênalti, convertido por Canobbio, em jogo da classificação
Recém contratado, Lucho Acosta já ganhou o coro da torcida para ser titular do Fluminense após a vitória sobre o Bahia e, consequentemente, a classificação para semifinal da Copa do Brasil. O meia argentino, que entrou no segundo tempo, fez mais uma partida que deixou boa impressão. Assim, ele pode ganhar mais espaço no restante da temporada com o técnico Renato Gaúcho.
Na derrota para o Bragantino, sua primeira partida como titular, Lucho Acosta marcou um gol e ainda demonstrou qualidade para armar as jogadas. Desde lá, vem recendo mais chances no time. O meia entrou no fim na derrota para o Bahia, pelo jogo de ida da Copa do Brasil e foi titular no empate com o Santos.
Na partida decisiva contra o Bahia, Lucho Acosta entrou no segundo tempo e fez a diferença. O argentino fez a jogada que originou o pênalti a favor do Fluminense, que se tornou o primeiro gol. Ele tabelou com Everaldo e, em seguida, achou Renê na área. O lateral cruzou e a bola bateu no braço de Michel Araújo. Penalidade que Canobbio converteu. Além disso, ele se destacou por melhorar a dinâmica do meio-campo.
Lucho Acosta ganha elogios de Renato
“No segundo tempo, nós melhoramos. Entrou o Lucho, que começou a pensar mais o jogo. Ele é um jogador a mais de construção. O que não poderia acontecer era entrar com o Lucho e tomar um gol do Bahia, aí a coisa ia ficar feia para o meu lado. Eu falei para o meu grupo: na hora certa, vamos começar a arriscar. Nós arriscamos já no intervalo. O Lucho é importante, é um jogador como o Ganso, da posição, mas tem horas e horas para jogar com volante”, declarou.
Com bons jogos, Lucho Acosta, assimm deixou Paulo Henrique Ganso como o terceiro na fila da lista de opções de Renato Gaúcho. O camisa 10, aliás, respondeu bem nas partidas que teve recentemente, mas não parece atender o que deseja o treinador, especialmente na Copa Sul-Americana e Copa do Brasil.
O Fluminense, portanto, volta a campo no sábado contra o Corinthians às 21h, também no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor, assim, ocupa a nona colocação, com 28 pontos, com duas partidas a menos.