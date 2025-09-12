Leonardo Jardim admite que Walace terá pouco espaço no Cruzeiro

Treinador português diz que volante não possui algumas características que considera essenciais para a posição

Com pouco espaço, Walace terá vida difícil para reconquistar o seu lugar entre os titulares no Cruzeiro. Afinal, o técnico Leonardo Jardim admitiu que o jogador terá poucos minutos enquanto ele estiver no clube.

“O Wallace é um jogador mais cabeça da área, que normalmente funciona na posição 6. E a gente jogando com dois volantes às vezes não é bem aquela característica que eu procuro e, por isso, ele tem sido menos utilizado do que outros que conseguem proporcionar aquilo que é o meu método, que é a minha forma de jogar”, afirmou o treinador em entrevista à “TV Band”.

“Com certeza se o Walace tivesse um treinador que organizasse a equipe de outra forma, poderia ele ser mais titular, e menos titular o Romero ou o Lucas Silva”, complementou Jardim.

Aliás, Walace custou 6 milhões de euros (R$ 36 milhões) parcelados, mais variáveis que chegam perto de 2 milhões de euros. Na atual temporada, o volante atuou em somente 18 partidas, sendo oito pelo Brasileirão, duas na Copa do Brasil, três no Mineiro e cinco na Sul-Americana.