Leila admite possibilidade de renovação mais curta de Abel no Palmeiras

Treinador teria ficado insatisfeito com o tratamento da torcida após a eliminação na Copa do Brasil, para o Corinthians
O Palmeiras se prepara para anunciar a renovação de contrato com o treinador Abel Ferreira. Entretanto, ao contrário do que a presidente Leila Pereira gostaria, o novo vínculo deve ir apenas até o final de 2026. A intenção da dirigente era assinar com o português até 2027, garantindo a permanência do técnico até o final de seu segundo mandato.

De acordo com reportagem publicada pela Folha de S. Paulo, o treinador ficou muito insatisfeito com as manifestações da torcida na eliminação da Copa do Brasil, pelo Corinthians. Nos bastidores, a diretoria está otimista com a renovação de contrato com o português. Entretanto, há uma compreensão de que o tempo do vínculo será menor que o esperado.

Por outro lado, Leila Pereira ainda não desistiu de renovar com Abel até o final de 2027. Para a presidente, não há melhor nome para o Palmeiras que o português e Leila espera resolver a situação imediatamente. Além disso, a mandatária tem o desejo de manter o mesmo treinador ao longo de seus dois mandatos, um feito raro no futebol brasileiro.

Outro ponto que favorece o Verdão na renovação é o fim do processo contra Abel Ferreira na Fifa. O clube alviverde fez um acordo para acabar com a ação movida pelo Al-Sadd, do Qatar, pelo treinador não ter cumprido um pré-contrato com o clube. A expectativa é que o novo vínculo seja assinado depois das quartas de final da Libertadores, contra o River Plate, nos dias 17 e 24 deste mês.

