Leila admite possibilidade de renovação mais curta de Abel no Palmeiras

Treinador teria ficado insatisfeito com o tratamento da torcida após a eliminação na Copa do Brasil, para o Corinthians / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras se prepara para anunciar a renovação de contrato com o treinador Abel Ferreira. Entretanto, ao contrário do que a presidente Leila Pereira gostaria, o novo vínculo deve ir apenas até o final de 2026. A intenção da dirigente era assinar com o português até 2027, garantindo a permanência do técnico até o final de seu segundo mandato. De acordo com reportagem publicada pela Folha de S. Paulo, o treinador ficou muito insatisfeito com as manifestações da torcida na eliminação da Copa do Brasil, pelo Corinthians. Nos bastidores, a diretoria está otimista com a renovação de contrato com o português. Entretanto, há uma compreensão de que o tempo do vínculo será menor que o esperado.