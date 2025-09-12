Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lautaro Díaz ganha espaço e deve ser titular do Santos contra o Atlético-MG

Argentino deve formar dupla de ataque com Guilherme no Peixe. Treino contou com visita especial de Borges no CT Rei Pelé
O atacante Lautaro Díaz aparece como favorito para iniciar entre os titulares do Santos no duelo contra o Atlético-MG, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece neste domingo (14/9), às 16h, na Arena MRV, em Belo Horizonte.

Recém-contratado, o argentino tem mostrado boa adaptação nos treinos e deve compor o setor ofensivo ao lado de Guilherme. Outra possível novidade é a entrada de Victor Hugo, também recém-chegado, o que levaria Caballero para o banco de reservas.

Na zaga, o técnico Juan Pablo Vojvoda deve dar sequência à dupla formada por Zé Ivaldo e Luan Peres. Apesar de ter testado Adonis Frías durante os últimos trabalhos, o treinador ficou satisfeito com a atuação segura do titular diante do Fluminense. Assim, deve mantê-lo na equipe principal.

O elenco treinou na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé. Vojvoda comandou atividades técnicas e táticas, com foco em intensidade e variação de posicionamento.

Um esboço de equipe tem: Gabriel Brazão; Mayke, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Neymar; Guilherme e Lautaro Díaz.

Embora o desenho seja um 4-4-2, Vojvoda pode adotar variações durante o jogo, abrindo Victor Hugo pelo lado direito e aproximando Neymar de Lautaro no ataque.

Santos recebe visita de atacante histórico

Por fim, o treino contou com uma presença especial: o ex-atacante Borges, campeão paulista em 2012 e artilheiro do Brasileirão de 2011 com 23 gols. Ele foi personagem importante no gol antológico de Neymar contra o Flamengo, na Vila Belmiro, lance que rendeu ao craque o Prêmio Puskas.

Nas redes sociais, o Santos registrou o reencontro entre Neymar e Borges no CT e relembrou a jogada histórica, em que os dois tabelaram antes da pintura do camisa 11.

Santos Vojvoda

