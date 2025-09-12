Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kaio Jorge revela papo com Ancelotti que motivou recuperação recorde

Atacante do Cruzeiro conta que técnico da Seleção prometeu nova chance e detalha a maratona para ficar à disposição no clássico
O atacante Kaio Jorge revelou a maratona que enfrentou para ser o herói do Cruzeiro. Em entrevista ao Seleção SporTV, ele detalhou o tratamento intensivo para se recuperar a tempo. A dedicação, de fato, deu resultado na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético. O jogador, que se lesionou na Seleção, marcou os dois gols da classificação. A saga do atleta, portanto, foi da tristeza da lesão à glória no clássico.

A decepção do jogador ocorreu na última quinta-feira (4), com a camisa da Seleção. Ele sentiu uma lesão na coxa durante o jogo contra o Chile, no Maracanã.

“Fiquei bem triste, é um sonho que está em jogo. Fui dar um sprint e acabei sentindo uma fisgada na coxa. Já sabia que tinha dado algum problema”, disse Kaio Jorge sobre o momento da contusão.

Após o corte da Seleção, o atacante recebeu o apoio do técnico Carlo Ancelotti. A conversa com o comandante, aliás, foi fundamental para a sua motivação.

“Ele falou para fazer os exames, que se desse algum problema, eu retornaria para o clube para tratar. Disse que precisa de mim bem (…) que, se continuasse bem, com certeza teria outra oportunidade”, revelou o jogador.

Kaio Jorge conta sacrifício para jogar o clássico

Com a motivação em alta, o centroavante iniciou uma verdadeira maratona no Cruzeiro. O tratamento para a lesão muscular foi feito em ritmo intenso na Toca da Raposa.

“Comecei acordando às sete da manhã e dormir meia-noite, tratava de três a quatro períodos por dia. Deu certo”, contou o artilheiro do time na temporada.

O técnico Leonardo Jardim, inclusive, deu uma explicação técnica para a rápida recuperação. Segundo ele, a lesão não foi em uma área central do músculo:

“Teve uma avaliação grau dois na primeira, dois dias depois já era grau um. Conseguimos em sete, seis dias (…) Se essa mesma lesão fosse na parte central do músculo, o jogador teria que parar duas semanas.”

Todo o esforço, no fim das contas, foi recompensado com uma atuação de gala. Kaio Jorge marcou os dois gols da vitória que classificou o Cruzeiro para a semifinal. Superada a etapa, o atacante agora já faz novos planos com a camisa da Seleção.

“Estou trabalhando forte para alcançar mais objetivos na seleção e, quem sabe, em uma próxima oportunidade, eu não conseguir também fazer o meu gol”, finalizou.

