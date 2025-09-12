Juventus x Internazionale: onde assistir, escalações e arbitragem

Derby d'Itália abre a terceira rodada do Campeonato Italiano; Juve, que joga em casa, vem 100% e sem sofrer gol, enquanto Inter vem de derrota

Está na hora do primeiro grande clássico do Calcio na temporada 2025/26, torcedor! Neste sábado (13/9), a partir das 13h (de Brasília), a Juventus recebe a Internazionale, no Allianz Stadium, em Turim, em jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Italiano. Em jogo, a tentativa da manutenção dos 100% por parte dos donos da casa, enquanto os visitantes visam se recuperar do revés sofrido em Milão para a Udinese, na segunda rodada. Além disso, o clássico marca a estreia de câmeras corporais nos árbitros da Serie A. Saibamos, então, como chegam os rivais para esta grande partida.

Como chega a Juventus

O time do técnico Igor Tudor chega 100% para o duelo contra a Inter, mas conta com diversos desfalques. Afinal, Cambiasso (suspenso) e Zhegrova (ainda sem ritmo), estão fora de combate. Já Cabal, Chico Conceição, Milik, Miretti e Perín são dúvidas para este sábado.

A equipe da casa vem na segunda posição, com seis pontos em seis possíveis, após bater o Parma (em casa) e o Genoa (fora). Dessa forma, mantém-se intacto defensivamente, já que é um dos três times que ainda não sofreu gol no certame.

Como chega a Inter

A Inter, por sua vez, estreou com goleada (5 a 0 sobre o Torino), mas logo perdeu em casa para a Udinese, já gerando dúvidas no torcedor nerazzurri. Ao contrário do rival Tudor, o técnico Cristian Chivu conta com força máxima, visto que não possui desfalques para o clássico.