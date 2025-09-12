Jogador do Braga é dado como ‘desaparecido’ pelas autoridades; entenda

Sueco Gustaf Lagerbielke consta em uma lista feita pela prefeitura da cidade de Enschede, na Holanda, onde jogou por uma temporada

O sueco Gustaf Lagerbielke, contratado pelo Braga, de Portugal, junto ao Celtic, da Escócia, na última janela de transferências, apareceu em uma lista inusitada na Holanda: a de moradores considerados “desaparecidos” pela prefeitura de Enschede, cidade onde jogou na temporada passada pelo Twente.

O defensor de 25 anos ainda constava como residente no município, o que lhe garantia acesso a transporte e serviços de saúde. Durante uma revisão cadastral, as autoridades locais identificaram que ele, assim como outras pessoas, já não vivia mais na cidade.