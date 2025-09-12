Jogador do Braga é dado como ‘desaparecido’ pelas autoridades; entenda

Jogador do Braga é dado como ‘desaparecido’ pelas autoridades; entendaSueco Gustaf Lagerbielke consta em uma lista feita pela prefeitura da cidade de Enschede, na Holanda, onde jogou por uma temporada
O sueco Gustaf Lagerbielke, contratado pelo Braga, de Portugal, junto ao Celtic, da Escócia, na última janela de transferências, apareceu em uma lista inusitada na Holanda: a de moradores considerados “desaparecidos” pela prefeitura de Enschede, cidade onde jogou na temporada passada pelo Twente.
O defensor de 25 anos ainda constava como residente no município, o que lhe garantia acesso a transporte e serviços de saúde. Durante uma revisão cadastral, as autoridades locais identificaram que ele, assim como outras pessoas, já não vivia mais na cidade.
LOL! Lagerbielke spoorloos volgens gemeente Enschede ondanks 'uitgebreid onderzoek'.
