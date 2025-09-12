Internautas reagem a preço de mochila da Mavie, filha de Neymar; veja valor

Filha de 1 ano e 11 meses do jogador com Bruna Biancardi apareceu nas redes sociais usando uma mochila rosa

Um internauta resgatou a imagem da pequena utilizando a mochila rosa nas redes sociais e resolveu pesquisar o valor. De acordo com um site na internet, a mala estava com desconto e custava cerca de R$111.

A vida de Neymar e seus familiares sempre dá o que falar. E não seria diferente referente a mochila que Mavie, filha de 1 ano e 11 meses do jogador com Bruna Biancardi, apareceu usando nas redes sociais. O que chamou atenção dos internautas, foi o preço do acessório.

“O pai dela é milionário e a humilde menininha usando mochila da 25 de março”, disse o rapaz na web.

Logo após a publicação, portanto, outros internautas rebateram o comentário, alegando que ele não precisa comprar coisas caras, pois é uma criança. Também houve relatos de mães/pais, que afirmaram que compra algo de gosto do filho, e não pelo valor.

“Ela é criança, não ia escolher uma Louis Vuitton”; “Gente, mas provavelmente escolhem porque a criança gostou e não pelo preço né”; “Aposto que ele nem comprou. A marca deve ter mandado”; “Quando eu compro algo pro meu filho, é pq ele gostou, não pelo preço”, escreveram nos comentários da publicação.

Neymar tem patrimônio bilionário

O patrimônio do jogador é bilionário e diversificado. Afinal, além de salários altos, o jogador também tem investimentos e patrocinadores. Assim, de acordo com o site Sportico, especializado em negócios no mundo dos esportes, Neymar tem um patrimônio aproximado de 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 6,1 bilhões). Ele é o único brasileiro entre os 20 atletas mais ricos da história.