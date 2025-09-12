Igor Rabello será titular pela primeira vez no Fluminense

Zagueiro vai começar a partida contra o Corinthians, neste sábado (13), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

O Fluminense terá mudanças para o jogo contra o Corinthians, neste sábado (13), no Maracanã, pela 23ª rodada do Brasileirão. Afinal, o técnico Renato Gaúcho vai preservar alguns jogadores visando o duelo com o Lanús, da Argentina, na terça-feira (16). Assim, o zagueiro Igor Rabello será uma das novidades na equipe. Em entrevista à “Cazé TV”, o jogador confirmou que será titular pela primeira vez. “Ele (Renato Gaúcho) sabe que pode contar comigo, me passou toda a confiança possível. É normal ficar com um frio na barriga, todo atleta tem, mesmo quando vem jogando (com frequência). É bom para ficar atento e ligado no jogo. Estou acostumado com isso já”, disse o zagueiro.