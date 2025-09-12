Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio lança terceiro uniforme inspirado em bioma do Pampa Gaúcho

Nova camisa do Imortal tem a predominância do azul marinho, detalhes em dourado, além de estampas de animais e vegetais
O Grêmio anunciou o lançamento de sua terceira camisa para a temporada nesta sexta-feira (12). A produção com a Umbro teve o planejamento de inspiração no Pampa Gaúcho, bioma que é característico do Rio Grande do Sul. Inclusive, o uniforme traz um recado de incentivo à preservação da fauna e flora local.

A cor azul marinha predomina na vestimenta, com detalhes em dourado. A peça também apresenta estampas de animais e vegetais do Pampa. Assim, simultaneamente, há um incentivo à conscientização envolvendo a preservação ambiental.

O uniforme conta com uma gola polo e detalhes em preto, que também estão na parte lateral da camisa. Nas mangas há o diamante da Umbro em sincronia com as cores da gola. Um patch personalizado com a palavra “Pampa” se encontra na parte inferior da camisa.

“A cada dia mais se fala da importância na preservação do planeta, o quanto temos que cuidar das florestas, dos biomas, de sermos conscientes em todos os aspectos. A nova terceira camisa do Grêmio é uma referência ao Pampa, bioma típico do Rio Grande do Sul que é muito rico, abrigando diversas espécies de aves e animais em geral, assim como vegetação. Esse novo manto do Imortal, além de estar muito bonito, também é marcante, com essa identificação do clube com a região”, aponta Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil.

“Ao apresentarmos este novo uniforme, reafirmamos o compromisso do Grêmio em valorizar suas origens e, ao mesmo tempo, ampliar o alcance da nossa marca.  O futebol é uma poderosa plataforma de comunicação. Essa camisa simboliza a união entre tradição, inovação e propósito, reforçando o papel do Grêmio como instituição centenária que olha para o futuro sem perder a essência que a tornou Imortal”, disse o executivo de marketing do Grêmio, Leandro Figueiredo.

Detalhes da venda do novo uniforme do Grêmio

A camisa do Tricolor gaúcho passa a ficar disponível para venda a partir desta sexta-feira (12) tanto nas lojas oficiais do clube, no site loja.gremiomania.com.br e no e-commerce da Umbro (umbro.com.br). A versão torcedor das camisas do Grêmio será produzida também para o terceiro uniforme desta temporada. No caso, em um valor menor em comparação com o modelo de Jogador e também com detalhes diferentes como tecido, detalhes da manga, da barra da camisa, gola e da parte interior das golas, disponível nos modelos masculino, feminino, juvenil e infantil.

