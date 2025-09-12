Grêmio lança terceiro uniforme inspirado em bioma do Pampa Gaúcho

Nova camisa do Imortal tem a predominância do azul marinho, detalhes em dourado, além de estampas de animais e vegetais / Crédito: Jogada 10

O Grêmio anunciou o lançamento de sua terceira camisa para a temporada nesta sexta-feira (12). A produção com a Umbro teve o planejamento de inspiração no Pampa Gaúcho, bioma que é característico do Rio Grande do Sul. Inclusive, o uniforme traz um recado de incentivo à preservação da fauna e flora local. A cor azul marinha predomina na vestimenta, com detalhes em dourado. A peça também apresenta estampas de animais e vegetais do Pampa. Assim, simultaneamente, há um incentivo à conscientização envolvendo a preservação ambiental.

O uniforme conta com uma gola polo e detalhes em preto, que também estão na parte lateral da camisa. Nas mangas há o diamante da Umbro em sincronia com as cores da gola. Um patch personalizado com a palavra “Pampa” se encontra na parte inferior da camisa. “A cada dia mais se fala da importância na preservação do planeta, o quanto temos que cuidar das florestas, dos biomas, de sermos conscientes em todos os aspectos. A nova terceira camisa do Grêmio é uma referência ao Pampa, bioma típico do Rio Grande do Sul que é muito rico, abrigando diversas espécies de aves e animais em geral, assim como vegetação. Esse novo manto do Imortal, além de estar muito bonito, também é marcante, com essa identificação do clube com a região”, aponta Eduardo Dal Pogetto, diretor da Umbro no Brasil. “Ao apresentarmos este novo uniforme, reafirmamos o compromisso do Grêmio em valorizar suas origens e, ao mesmo tempo, ampliar o alcance da nossa marca. O futebol é uma poderosa plataforma de comunicação. Essa camisa simboliza a união entre tradição, inovação e propósito, reforçando o papel do Grêmio como instituição centenária que olha para o futuro sem perder a essência que a tornou Imortal”, disse o executivo de marketing do Grêmio, Leandro Figueiredo.