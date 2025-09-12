Fortaleza x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

No duelo de Leões desesperados, Leão do Pici e o da Barra se enfrentam em um confronto direto de seis pontos na luta contra o Z4 do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

A 23ª rodada da Série A do Brasileirão apresenta um confronto direto na parte de baixo da tabela. Neste sábado (13), o Fortaleza recebe o Vitória às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão. A partida é um clássico “jogo de seis pontos”, colocando frente a frente o 19º contra o 17º colocado, ambos na zona de rebaixamento. O duelo é de vida ou morte para as pretensões das duas equipes no campeonato. O Fortaleza, que vem de derrota, aposta no fator casa para tentar iniciar uma reação e sair do Z4. Já o Vitória, que chega embalado por uma grande vitória na última rodada, quer aproveitar o bom momento para somar pontos fora de casa e afundar um rival direto.

Como assistir A partida terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). Como chega o Fortaleza O Fortaleza chega para a partida em um momento de extrema pressão. A equipe ocupa a 19ª posição, com apenas 15 pontos, e vem de uma derrota por 2 a 1 para o Internacional. O time, agora comandado por Martín Palermo, precisa desesperadamente de uma vitória em casa para ganhar um respiro na luta pela permanência na Série A. Para este confronto, a equipe aposta em seu bom retrospecto histórico jogando em casa contra o Vitória, onde leva vantagem. O Leão do Pici não tem novos desfalques mencionados no texto. Com isso, o treinador deve mandar a campo o que tem de melhor à disposição para buscar os três pontos cruciais. Como chega o Vitória O Vitória chega a Fortaleza com a moral elevada após um resultado expressivo. A equipe Rubro-Negra, que ocupa a 17ª posição, vem de uma vitória por 1 a 0 sobre o Atlético. Esse triunfo deu confiança ao time para tentar um bom resultado fora de casa e, quem sabe, sair da zona de rebaixamento nesta rodada.