Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Fluminense x Corinthians: onde assistir, escalações e arbitragem

Semifinalistas da Copa do Brasil se enfrentam neste sábado (13), às 21h, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Embalados pela classificação na Copa do Brasil, Fluminense e Corinthians se enfrentam neste sábado (13), às 21h, no Maracanã, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor ocupa a nona colocação, com 28 pontos, e busca retomar o caminho das vitórias na competição. Do outro lado, o Timão está na 12ª posição, com 26, e em caso de triunfo pode ultrapassar os rivais na tabela.

Onde assistir

A partida entre Fluminense e Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro, terá a transmissão da Record (TV aberta), do Premiere (pay-per-view) e da Cazé TV (YouTube).

Como chega o Fluminense

O Fluminense deve poupar alguns jogadores para descanso depois da ‘decisão’ na última quarta-feira (10). Afinal, o time tricolor já vira a chave para a partida contra o Lanús, pela Sul-Americana, na próxima terça-feira. Entrentato, o técnico Renato Gaúcho também quer se manter regular no Brasileirão, portanto, a tendência é que também acione jogadores que atuaram contra o Bahia.

O único desfalque certo para a partida é o lateral-direito Samuel Xavier, que se recupera de uma lesão na coxa esquerda. Gabriel Fuentes e Canobbio voltam a ficar à disposição do treinador após suspensão contra o Santos. Soteldo, que não atuou na Copa do Brasil devido à longa viagem que fez na Data-Fifa, também está apto para jogar. A equipe conta com Bernal, Lima e Thiago Santos, como pendurados no duelo.

Como chega o Corinthians

O Corinthians chega empolgado após avançar na Copa do Brasil, ao eliminar o Athletico Paranaense e avançar para a semifinal. Contudo, a vida no Brasileirão é diferente. Afinal, o Timão é o 12° colocado, com 26 pontos e está mais próximo da zona de rebaixamento neste momento, do que do G-6 do Campeonato Brasileiro. Assim, o Alvinegro entende que a partida tem suma importância para dar uma arrancada na tabela e começar a brigar na parte de cima da classificação.

Contudo, para o embate, o técnico Dorival Júnior terá muitos desfalques. Começando com Memphis Depay, que sentiu ainda no primeiro tempo do duelo contra o Athletico Paranaense. O holandês foi diagnosticado com um edema na coxa e está fora. Além disso, Raniele também está com dores musculares e não vai para o confronto. Já Yuri Alberto é dúvida. O camisa 9 voltou a atuar na Copa do Brasil, mas sentiu um incômodo na coxa e pode ser preservado. Por fim, Carrillo, com uma cirurgia realizada no tornozelo esquerdo, só volta ano que vem.

FLUMINENSE x CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 23ª rodada
Data-Hora: 13/9/2025 (sábado), às 21h (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro
Onde assistir: Record (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e Cazé TV (YouTube).
FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva (Ignácio), Freytes, Renê; Martinelli (Bernal), Hércules, Nonato (Lucho Acosta); Serna, Canobbio e Everaldo. Técnico: Renato Gaúcho.
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Maycon, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Gui Negão, Vitinho e Kayke. Técnico: Dorival Júnior.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar