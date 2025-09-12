Em jogo de chances perdidas, Volta Redonda e Criciúma não saem do zero na Série B

Time do Sul-Fluminense segue no Z4, e equipe catarinense perde a terceira posição; partida ficou marcada por gols inacreditáveis desperdiçados / Crédito: Jogada 10

Volta Redonda e Criciúma empataram em 0 a 0 no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). A partida, que ocorreu na noite desta sexta-feira (12), foi válida pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o empate, o Voltaço vai a 27 pontos, mas permanece na 17ª posição, dentro do Z4. Já o Criciúma, com 44 pontos, cai para o quarto lugar, mas segue no G4 da competição. Primeiro tempo O primeiro tempo no Raulino de Oliveira foi de muita marcação e chances desperdiçadas. O Criciúma começou melhor e quase abriu o placar logo no início, em um chute de Jhonata Robert que exigiu grande defesa de Jefferson. O Volta Redonda, contudo, equilibrou o jogo e teve a oportunidade mais clara, mas Ygor Catatau – que voltou a jogar após um período banido pelo STJD – errou o alvo de forma incrível.

A etapa inicial, aliás, também ficou marcada pela tensão fora de campo. O técnico do Volta Redonda, Rogério Corrêa, reclamou muito com a arbitragem. Após levar o cartão amarelo, ele insistiu nas reclamações e acabou expulso. Perto do fim, o Criciúma ainda teve uma ótima chance em um contra-ataque, mas Diego Gonçalves chutou por cima. Segundo tempo Na segunda etapa, o roteiro de gols perdidos continuou de forma ainda mais dramática. Aos 11 minutos, a zaga do Criciúma falhou e a bola sobrou livre para Ygor Catatau. O atacante do Volta Redonda, de frente para o goleiro, finalizou por cima do gol, perdendo a chance mais clara de toda a partida. O Criciúma, por sua vez, também teve a oportunidade de sair com a vitória. Aos 39 minutos, em um rápido contra-ataque, o atacante Nicolas recebeu com liberdade pela direita. Ele, no entanto, chutou com muita força, por cima do gol. O placar de 0 a 0, no fim das contas, puniu as duas equipes pela falta de pontaria. Jogos da 26ª rodada da Série B