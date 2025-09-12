Em busca da quebra de tabu, Flamengo se destaca como visitante no Brasileirão 2025

Com terceiro melhor aproveitamento fora do Maracanã, Rubro-Negro encara o Juventude, no Alfredo Jaconi, onde não vence há mais de 27 anos

Dos 27 pontos disputados fora de casa na atual temporada, a equipe de Filipe Luís conquistou 17 até o momento. Até então, foram nov jogos do Fla como visitante na edição 2025 do Brasileirão. Destes, o time venceu cinco, empatou dois e perdeu outros dois, totalizando 63% de aproveitamento longe dos domínios rubro-negros.

O Flamengo volta a campo neste domingo (14), quando enfrenta o Juventude, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para jogar no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Rubro-Negro chega ao Rio Grande do Sul como terceiro melhor visitante do Brasileirão. Além disso, a equipe rubro-negra busca quebrar um longo tabu diante dos adversários fora de casa.

À frente do Rubro-Negro estão: Palmeiras, primeiro colocado, com 23, e o Botafogo, em segundo, com os mesmos 17 pontos do Flamengo. No entanto, o Glorioso tem uma partida a mais neste momento. Em quarto, o Cruzeiro aparece com 16 pontos fora de seus domínios, um a menos que o Rubro-Negro.

Apesar do retrospecto positivo fora de casa em 2025, o Fla busca quebrar um longo tabu. O clube não sabe o que é vencer o Juventude no Alfredo Jaconi há mais de 27 anos. Em resumo, a última vitória rubro-negra em Caxias do Sul, foi no dia 1º de outubro de 1997. Na ocasião, pelo Brasileirão, os times se enfrentaram na 22ª rodada.

Por fim, o clube da Gávea está na liderança do Brasileirão, com 47 pontos. Logo atrás, o Cruzeiro soma 44 pontos e O Palmeiras tem 43, na terceira posição.