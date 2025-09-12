Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Em busca da quebra de tabu, Flamengo se destaca como visitante no Brasileirão 2025

Em busca da quebra de tabu, Flamengo se destaca como visitante no Brasileirão 2025

Com terceiro melhor aproveitamento fora do Maracanã, Rubro-Negro encara o Juventude, no Alfredo Jaconi, onde não vence há mais de 27 anos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Flamengo volta a campo neste domingo (14), quando enfrenta o Juventude, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para jogar no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Rubro-Negro chega ao Rio Grande do Sul como terceiro melhor visitante do Brasileirão. Além disso, a equipe rubro-negra busca quebrar um longo tabu diante dos adversários fora de casa.

Dos 27 pontos disputados fora de casa na atual temporada, a equipe de Filipe Luís conquistou 17 até o momento. Até então, foram nov jogos do Fla como visitante na edição 2025 do Brasileirão. Destes, o time venceu cinco, empatou dois e perdeu outros dois, totalizando 63% de aproveitamento longe dos domínios rubro-negros.

À frente do Rubro-Negro estão: Palmeiras, primeiro colocado, com 23, e o Botafogo, em segundo, com os mesmos 17 pontos do Flamengo. No entanto, o Glorioso tem uma partida a mais neste momento. Em quarto, o Cruzeiro aparece com 16 pontos fora de seus domínios, um a menos que o Rubro-Negro.

Apesar do retrospecto positivo fora de casa em 2025, o Fla busca quebrar um longo tabu. O clube não sabe o que é vencer o Juventude no Alfredo Jaconi há mais de 27 anos. Em resumo, a última vitória rubro-negra em Caxias do Sul, foi no dia 1º de outubro de 1997. Na ocasião, pelo Brasileirão, os times se enfrentaram na 22ª rodada.

Por fim, o clube da Gávea está na liderança do Brasileirão, com 47 pontos. Logo atrás, o Cruzeiro soma 44 pontos e  O Palmeiras tem 43, na terceira posição.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar