Diretor de “A Fazenda” revela projeto e convite a Neymar para 17ª edição do reality

Rodrigo Carelli citou perfil 'showman' do camisa 10 do Santos como desejo da produção do programa rural da Record
O reality rural da Record, que retorna à programação nesta segunda-feira (15), tentou fazer um movimento ‘à la Santos‘ para o elenco desta edição 17. Isso porque o diretor responsável pela ‘A Fazenda’, Rodrigo Carelli, revelou durante coletiva de imprensa que buscou contato com Neymar a fim de convidá-lo para o programa.

A ideia, apesar de ousada, ficou apenas no papel. Carelli contou que o convite sequer chegou ao camisa 10 e nunca obteve qualquer retorno nesse sentido. Mas tê-lo na atração era um desejo da produção.

“Já tentamos. Nem chega. Não conseguimos chegar nele ainda. Ele é isso, já é um showman”, declarou o diretor.

Neymar com foco no futebol

Enquanto seu nome circula nos bastidores da televisão, o camisa 10 segue focado na rotina de treinos no CT Rei Pelé. O atacante inclusive está relacionado para o duelo contra o Atlético-MG, neste domingo (14), às 16h, na Arena MRV, mas sua presença ainda não está 100% confirmada.

A escalação do atleta depende apenas dele mesmo, já que há liberação por parte do clube. A incerteza se dá pelo risco de lesão e resistência do craque com gramas sintéticas, que já protestou contra o uso desse tipo de gramado anteriormente. Apesar disso, não comunicou à comissão técnica qualquer intenção de se ausentar da partida.

O Santos figura como primeiro time fora do Z4, na 16ª colocação, com 22 pontos — empatado com o Vitória, em 17º. Juventude, Fortaleza e Sport fecham a zona dos desesperados.

A Fazenda 17

A nova edição contará com 26 competidores e terá a inclusão de dois infiltrados, cuja missão será realizar tarefas secretas até a revelação de suas respectivas identidades. Além disso, não haverá mais o “Paiol”, que será substituído por uma surpresa na primeira semana de confinamento.

As premiações também mudaram, e a Record definiu um novo patamar para o programa ao oferecer o maior cachê de sua história. Cada participante desta edição receberá mais de R$ 70 mil por sua presença no reality.

Além disso, para acomodar o número ampliado de moradores, a casa passou por adaptações. A construção de um segundo banheiro, por exemplo, saiu entre os últimos spoilers.

A produção garante que A Fazenda 17 terá momentos de impacto já nos primeiros dias, com a entrada de um participante descrito como “impressionante” por Carelli. A promessa é de que o elenco diversificado, aliado às novas dinâmicas, mantenha o reality entre os assuntos mais comentados durante a temporada.

