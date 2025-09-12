Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diniz fala sobre possibilidade de título da Copa do Brasil pelo Vasco

Treinador acredita que competição está em aberto, dando uma percentagem de chance para o Cruz-Maltino; Diniz também fala sobre Vegetti
Semifinalista da Copa do Brasil, o Vasco está a quatro passos de conquistar o bicampeonato da principal competição de mata-mata do país. E, para o técnico Fernando Diniz, existem 25% de chances de o Cruz-Maltino sair com o título. Afinal, quatro grandes clubes estão na semi, com o campeonato “totalmente em aberto”, de acordo com palavras do treinador após o empate em 1 a 1 com o Botafogo, na última quinta-feira (11/9), pelas quartas de final.

Segundo o comandante vascaíno, em coletiva à imprensa no Nilton Santos, o fato de o time não estar mais na Copa Sul-Americana pode contribuir para que a equipe suba na tabela no Brasileirão. Assim, chegaria com moral para a semifinal contra o Fluminense, marcada apenas para dezembro.

LEIA MAIS: Após classificação, confira quanto o Vasco já lucrou na atual edição da Copa do Brasil

“Acho que a ideia do título é possível. Hoje, a gente tem 25% de chance de ser campeão, igual todo mundo. O campeonato está totalmente em aberto. São quatro grandes clubes que estão nessa fase decisiva. Não estamos na Sul-Americana e temos alguns jogos atrasados (NR: apenas um, contra o Bahia), mas o fato de a gente ter datas, por não ter Copa do Brasil no meio, é uma coisa que beneficia a gente. Não é determinante, mas a gente vai ter mais tempo para trabalhar, para focar no Brasileirão, se esforçar ao máximo para subir na tabela, e, quando chegar a Copa do Brasil, a gente estar preparado para os jogos decisivos”, afirmou o treinador.

Capitão do Vasco até o fim do jogo

Diniz também explicou o motivo de optar por manter o atacante Vegetti durante os 90 minutos no Nilton Santos. Para o treinador, a importância tática, dedicação e, claro, a qualidade na cobrança de pênalti, ajudaram nessa decisão.

“O Vegetti é muito importante taticamente. Se você reparar, o Vasco é um time que sai curto e faz muita bola longa. Ele disputou todas as bolas com os dois zagueiros. Brigar, (a bola) cair no nosso pé, e a gente conseguir ter posse, fazer ataques rápidos. Na marcação, é o cara que mais se dedica. Se pegar o GPS, provavelmente foi um dos que mais correu. É um cara importante na bola parada e era o cara que ia bater o pênalti, o jogo estava com cara de pênaltis. Então, tinha muita coisa em jogo para tirar o Vegetti, não era um jogo comum. Obviamente num dia ou outro, ele pode sair para o time ficar mais rápido, é uma possibilidade. Quem pensa desse jeito não está errado, mas hoje (quinta), ele tinha uma função que pensei que ele tinha que ficar até o final”, destacou.

