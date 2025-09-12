Diniz fala sobre possibilidade de título da Copa do Brasil pelo Vasco

Semifinalista da Copa do Brasil, o Vasco está a quatro passos de conquistar o bicampeonato da principal competição de mata-mata do país. E, para o técnico Fernando Diniz, existem 25% de chances de o Cruz-Maltino sair com o título. Afinal, quatro grandes clubes estão na semi, com o campeonato “totalmente em aberto”, de acordo com palavras do treinador após o empate em 1 a 1 com o Botafogo , na última quinta-feira (11/9), pelas quartas de final.

Segundo o comandante vascaíno, em coletiva à imprensa no Nilton Santos, o fato de o time não estar mais na Copa Sul-Americana pode contribuir para que a equipe suba na tabela no Brasileirão. Assim, chegaria com moral para a semifinal contra o Fluminense, marcada apenas para dezembro.

“Acho que a ideia do título é possível. Hoje, a gente tem 25% de chance de ser campeão, igual todo mundo. O campeonato está totalmente em aberto. São quatro grandes clubes que estão nessa fase decisiva. Não estamos na Sul-Americana e temos alguns jogos atrasados (NR: apenas um, contra o Bahia), mas o fato de a gente ter datas, por não ter Copa do Brasil no meio, é uma coisa que beneficia a gente. Não é determinante, mas a gente vai ter mais tempo para trabalhar, para focar no Brasileirão, se esforçar ao máximo para subir na tabela, e, quando chegar a Copa do Brasil, a gente estar preparado para os jogos decisivos”, afirmou o treinador.

Capitão do Vasco até o fim do jogo

Diniz também explicou o motivo de optar por manter o atacante Vegetti durante os 90 minutos no Nilton Santos. Para o treinador, a importância tática, dedicação e, claro, a qualidade na cobrança de pênalti, ajudaram nessa decisão.