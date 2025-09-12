Davide Ancelotti afirma que Botafogo dominou o jogo e lamenta eliminação: ‘Decepção’

Comandante acredita que Alvinegro foi superior ao Vasco no duelo, mas isso não foi suficiente para avançar às semifinais da Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O Botafogo deu adeus à Copa do Brasil ao perder por 5 a 4, nos pênaltis, para o Vasco, no Nilton Santos. Na coletiva de imprensa, o técnico Davide Ancelotti afirmou que o time foi melhor e lamentou a eliminação, ainda mais diante da torcida, que bateu recorde de público na temporada. Agora, o Alvinegro só terá o Campeonato Brasileiro até o fim do ano, já que também não conseguiu defender o título da Libertadores. “Agora é uma sensação de muita decepção. Todo mundo sente muito pela oportunidade perdida, pela torcida, pela festa que eles fizeram, pelo apoio que eles deram ao time todo o jogo, então agora é um momento de grande decepção para a gente, tivemos dois jogos muito igualados, muito equilibrados. Hoje, acho que fomos um pouco melhores que no jogo contra eles fora de casa, mas o mata-mata é assim. Mas a gente tinha que ganhar o jogo hoje, por isso tivemos muita decepção”, disse.

“Acho que hoje não tem muito o que falar. Jogamos bem, dominamos o jogo. Hoje recuperamos a bola mais perto do ataque, jogamos melhor, mas não foi o suficiente”, completou. No futebol, no mata-mata, o que importa é o time classificado. Claro que tenho que analisar como jogamos. Acho que sim, o volume de jogo especialmente na segunda etapa foi melhor. Não é a primeira vez que como time geramos jogo, domínio no campo adversário. Falta um pouco de finalização, esse passe dentro da área, esse último passe que às vezes não fazemos certo. Se tenho que falar da performance do time, sem esquecer a decepção, o time mereceu ganhar o jogo. “Mas não foi suficiente”, frisou. Brasileirão pela frente Com 35 pontos, o Alvinegro ocupa a quinta colocação do Brasileirão e terá pela frente um confronto direto. Afinal, o próximo compromisso está marcado para domingo (14), às 17h30 (de Brasília), diante do São Paulo, no Morumbis. Mesmo diante deste cenário, o treinador deixou claro que o Botafogo ainda tem objetivos na temporada.