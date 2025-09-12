Cuesta pode estrear pelo Vasco contra o Ceará; o provável time

Zagueiro colombiano deve ser opção para ausência de Hugo Moura, suspenso para o jogo de domingo (14/9); Robert Renan corre por fora

O Vasco pode ter mais uma estreia na temporada. Neste domingo (14/9), quando receberá o Ceará, em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão, o Cruz-Maltino deverá contar com Carlos Cuesta como zagueiro pela direita. Afinal, Hugo Moura, titular da posição, cumprirá suspensão automática por três amarelos.

Isso, então, abre espaço para o colombiano, que ainda não ficou nem entre os relacionados pelo Gigante da Colina. No entanto, de acordo com publicação desta sexta (12/9) do “ge”, o zagueiro pode surgir como substituto de Moura. Robert Renan – estreante contra o Botafogo – também é opção.

Outras mudanças forçadas serão na lateral-esquerda e no meio-campo. Isso porque Lucas Piton e Tchê Tchê não terão condições de atuar. Piton sofreu entorse no tornozelo esquerdo e não estará apto. O volante, por sua vez, voltou a sofrer com o edema na coxa esquerda, que o tirou de ação de duas partidas recentes do Vasco.

Dessa forma, Puma Rodríguez (mesmo que improvisado) briga por posição com Victor Luís. Por ter entrado no setor no lugar de Piton durante o jogo contra o Botafogo, o uruguaio sai na frente na briga. Já no meio, a tendência é pela entrada de Mateus Carvalho.