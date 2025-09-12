Coutinho, sobre classificação do Vasco: “Sensação inexplicável”

Pequeno Príncipe da Colina, que teve boa atuação contra o Botafogo, fala sobre chegar à semifinal pelo time do coração

O craque Philippe Coutinho foi um dos nomes da classificação do Vasco à semifinal da Copa do Brasil, em duelo épico contra o Botafogo, na última quinta-feira (11/9). Aos jornalistas na zona mista do Nilton Santos, o camisa 10 cruz-maltino falou sobre sua sensação ao classificar o time do coração para o grupo das quatro melhores equipes da competição de mata-mata.

“Felicidade imensa. A gente sabia da dificuldade quer era jogar aqui. Time do Botafogo é muito qualificado, mas a gente soube se defender até o final do jogo. A gente se doou desde o primeiro jogo, que nós merecemos a vitória. Todo mundo sai daqui muito feliz. Essa sensação de jogar uma semifinal com o meu time de coração é inexplicável. Então, até lá a gente tem muitos jogos pelo Brasileiro. Precisamos melhorar a nossa posição e a gente vai dar a vida”, afirmou o craque.

Ele seguiu, exemplificando a importância da classificação à semifinal. Para o Pequeno Príncipe da Colina, afinal, o Vasco não pode “deixar escapar” a chance de conquistar um grande título.

“O professor (Fernando Diniz) fala: “A gente não sabe quando vai ter uma oportunidade dessa”. Então, a gente não pode deixar escapar. É se doar ao máximo nos treinamentos. Aprender, evoluir. A gente tem essa grande oportunidade nas mãos e o segredo é dar a vida a cada dia”, finalizou.