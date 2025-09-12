Coritiba e Goiás empatam sem gols em duelo de líderes da Série B

Coxa pressionou ao longo de toda a partida, mas parou em boa atuação do goleiro esmeraldino e ainda teve um gol anulado no fim

O Coxa teve as melhores oportunidades, chegou mais no ataque, mas parou em Thiago Rodrigues e também no travessão. Na próxima rodada, o Goiás recebe o Paysandu na Serrinha, enquanto o Verdão visita o América Mineiro.

Em duelo da parte de cima da tabela da Série B , Coritiba e Goiás ficaram no empate sem gols. A partida aconteceu no Couto Pereira, na noite desta sexta-feira (12), pela 25ª rodada da competição. O resultado mantém o clube paranaense na ponta da tabela, com 47 pontos. O Esmeraldino vem na sequência, com 45 pontos, na vice-liderança.

Thiago Rodrigues brilha no primeiro tempo

O jogo começou com o Coxa sendo mais presente no campo de ataque. Nas primeiras oportunidades, Thiago Rodrigues operou milagres. Rodrigo Rodrigues recebeu cruzamento na área, finalizou e parou em defesa do goleiro. No rebote, Sebas Gómez tentou aproveitar, mas o arqueiro esmeraldino apareceu mais uma vez.

Com o passar do tempo, a partida ficou truncada, sem muitos espaços para o trabalho de bola no meio de campo. Apesar disso, o Coritiba conseguiu aparecer mais vezes no ataque. Lucas Ronier recebeu cruzamento na área e cabeceou por cima do gol. Depois, o jovem atacante arriscou cruzado de fora da área e Thiago Rodrigues fez a defesa.

Coritiba pressiona, marca, mas fica no empate

A segunda etapa seguiu com o Coxa levando mais perigo. Lucas Ronier arriscou de fora da área, Thiago Rodrigues espalmou errado e Clayson mandou para fora, de cara para o gol. Depois, Ronier arriscou mais uma de longe e tirou tinta da trave esmeraldina.

A grande oportunidade alviverde veio da cabeça de Gustavo Coutinho. O atacante recebeu cruzamento na área, cabeceou, a bola desviou na defesa e bateu no travessão. O Coritiba usou a bola levantada como arma na reta final. Sebas Gómez recebeu na área e Thiago Rodrigues salvou com a ponta dos dedos. Na sequência, Iury Castilho subiu sozinho no meio da área e mandou para fora.