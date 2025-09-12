Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com eliminação do Galo, Fluminense é o único time vivo em três competições em 2025

Após adeus do Atlético à Copa do Brasil, Tricolor, do técnico Renato Gaúcho, se isola como líder em número de competições na atual temporada
O Fluminense garantiu a vaga nas semifinais da Copa do Brasil após vencer o Bahia por 2 a 0, no Maracanã. Os gols de Canobbio e Thiago Silva, que teve grande atuação. Assim, mais do que a classificação e R$ 9,9 milhões em premiação, o Tricolor de Laranjeiras é o único clube que segue vivo em três competições na atual temporada do futebol brasileiro.

Afinal, o Atlético-MG também segue na Sul-Americana, porém não resistiu aos clássicos com o Cruzeiro e deu adeus ao torneio nacional.  Outras sete equipes ainda estão na disputa de duas competições: Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Vasco, Corinthians e os dois clubes de Minas Gerais.

Ao longo das próximas duas semanas, os comandados do técnico Renato Gaúcho terão desafios importantes. Afinal, serão dois confrontos com o Lanús, da Argentina, pelas quartas de final da Sul-Americana.

O primeiro confronto está marcado para terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), na Argentina. Dessa forma, a volta ocorre no dia 23 de setembro, novamente em uma terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.

Por fim, os jogos contra o Vasco pela semifinal da Copa do Brasil serão nos dias 10 e 14 de dezembro. Já o próximo compromisso do Tricolor será neste sábado (13), às 21h (de Brasília), contra o Corinthians, no Rio de Janeiro.

Equipes em mais de uma competição na temporada

Fluminense: Brasileirão, Copa do Brasil, Sul-Americana
Flamengo: Brasileirão e Libertadores
Palmeiras: Brasileirão e Libertadores
São Paulo: Brasileirão e Libertadores
Vasco: Brasileirão e Copa do Brasil
Cruzeiro: Brasileirão e Copa do Brasil
Corinthians: Brasileirão e Copa do Brasil
Atlético-MG: Brasileirão e Sul-Americana

