Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com bandeira do Flamengo de marca, Adriano Imperador leva Romário em casa onde cresceu

Com bandeira do Flamengo de marca, Adriano Imperador leva Romário em casa onde cresceu

Ex-jogador do Rubro-Negro se encontrou com o Baixinho para uma conversa especial no canal do craque, no Youtube
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Adriano Imperador recebeu Romário em um dos lugares mais simbólicos de sua trajetória: a casa onde passou a infância na Vila Cruzeiro, comunidade da Zona Norte do Rio. Em um encontro registrado para o canal do baixinho, os dois trocaram papos sobre o passado, presente e futuro.

Logo na chegada, o Baixinho se deparou com a bandeira do Flamengo pendurada na varanda da residência — clube de coração do Imperador. O anfitrião conduziu o convidado por diversos pontos da comunidade, mostrando onde jogava bola, a rua onde morava com os pais e locais que marcaram sua formação pessoal e esportiva.

“Isso aqui é o meu mundo”, declarou Adriano, visivelmente emocionado ao retornar à sua antiga casa.

Raízes fincadas na Vila Cruzeiro

Adriano compartilhou lembranças de sua infância ao longo da visita e reforçou o valor simbólico que a comunidade representa em sua vida. Mesmo após o sucesso na Europa e a consagração como um dos grandes nomes da Seleção e do Flamengo, o ex-jogador destacou que nunca se afastou emocionalmente de suas origens.

“Meu umbigo está enterrado na favela. Vila Cruzeiro, Complexo da Penha”, disse o ex-camisa 10, enquanto percorria becos e vielas ao lado do amigo. Segundo ele, voltar ao local faz com que ele se reencontre com sua essência e memória do pai, Mirinho, uma figura muito respeitada na região.

A relação com a comunidade também se manifesta na rotina simples que Adriano mantém. Durante o passeio, ele mencionou que ainda prefere atividades como jogar dominó na calçada e tomar banho de balde em dias quentes.

“Aqui eu sou respeitado de verdade. Aqui está a minha história”, completou.

Romário entrevista Adriano Imperador

Além da visita, o encontro rendeu uma conversa intimista no canal de Romário, no Youtube, onde Adriano abordou passagens marcantes de sua carreira. Entre os temas, falou sobre a frustração com a Copa do Mundo de 2006, a relação com a bebida e as dificuldades que enfrentou na Itália.

“Se eu tivesse essa cabeça que tenho hoje com 20 anos, com a força física que eu tinha, com a habilidade… Com certeza eu poderia ser [melhor do mundo]”, afirmou ao refletir sobre os desafios de sua trajetória profissional.

O ex-jogador também criticou a preparação da Seleção Brasileira para o Mundial da Alemanha: “Faltou organização. A gente não estava com a cabeça 100% focada”.

Vínculo com a comunidade

Adriano afirmou que continua visitando a Vila Cruzeiro com frequência, mesmo após anos de aposentadoria. De acordo com ele, o retorno ao local onde cresceu é uma forma de encontrar paz e recuperar a identidade construída desde a infância.

“Na minha comunidade ninguém de fora sabe o que eu tô fazendo. A única coisa que eu busco na Vila Cruzeiro é sossego”, completou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar