Cicatrizes da batalha: Vasco perde Lucas Piton e Tchê Tchê

Cruz-Maltino vê os dois jogadores saindo durante guerra contra o Botafogo, que valeu a classificação à semifinal para o Gigante da Colina

Lucas Piton, que completou 150 jogos pelo Gigante da Colina e recebeu camisa e placa comemorativas das mãos do diretor técnico, Felipe Loureiro, antes de a bola rolar, saiu com dores na perna esquerda. O lateral, substituído no intervalo para a entrada de Puma Rodríguez, afinal, saiu de muleta do estádio Nilton Santos.

A batalha campal contra o Botafogo, na última quinta-feira (12/9), deixou cicatrizes no Vasco. Isso porque dois titulares deixaram o gramado antes mesmo do fim do jogo, terminado em 1 a 1 , no Nilton Santos, em partida que valeu vaga à semifinal da Copa do Brasil para o Cruz-Maltino.

Aos 31′ da etapa inicial, Piton disputou bola aérea com o ataque do Botafogo e levou a pior, caindo no gramado com dores na panturrilha. Assim, precisou de amparo e deixou o estádio com a ajuda de muletas. O Vasco, no entanto, não revelou se há lesão constatada.

Camisa 3 do Vasco também preocupa

Tchê Tchê, por sua vez, durou menos tempo ainda em campo. Logo aos 11′, ele sentiu uma fisgada na coxa esquerda e pediu substituição, dando lugar a Mateus Carvalho. Segundo o técnico Fernando Diniz, a lesão é a mesma que o tirou de ação por dois jogos seguidos do Cruz-Maltino (Sport, pelo Brasileirão, e Botafogo, pela ida das quartas da Copa do Brasil). Ele a sentiu durante o jogo contra o Corinthians, no dia 24 de agosto, saindo ainda na etapa inicial.

Assim, o Vasco aproveitou a longa Data Fifa para recuperar o jogador, que estava com um edema na coxa esquerda, colocando-o a campo desde o início contra seu ex-time. No entanto, logo no começo do jogo voltou a sentir, pedindo a precoce substituição. Assim, bem como Lucas Piton, preocupa para o jogo de domingo (14/9), contra o Ceará, em São Januário, pela 23ª rodada do Brasileirão.