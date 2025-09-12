Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Champions pode contar com 25 brasileiros estreantes na fase de liga

Com 55 representantes entre as 36 equipes, Brasil mantém forte presença na maior competição de clubes do mundo
A fase de liga da Champions 2025/26 começa na próxima terça-feira (16). Com os confrontos definidos e a janela de transferências europeia encerrada, as 36 equipes que irão disputar a competição estão com seus elencos fechados – e o Brasil segue como protagonista.

Ao todo, 55 brasileiros podem ser inscritos no torneio, com a possibilidade de 25 estreantes já na fase de liga. Entre os novatos, o Chelsea conta com três dos mais aguardados: Estevão, João Pedro e Andrey Santos. O lateral direito Rodinei, multicampeão com o Flamengo, também deve fazer sua estreia pelo Olympiacos, ao lado de Gustavo Mancha e Gabriel Strefezza.

Completam a lista de estreantes: Lucas Rosa (Ajax), Gabriel Pereira e Robert Vinicius (Copenhagen), Kauã Santos (Eintracht Frankfurt), Ricardinho, João Paulo, Edmilson e Élder Santana (Kairat Almaty), Pedrão, Bruno Felipe, Jajá e Anderson Silva (Pafos), Matheus Silva, Dani Bolt, Pedro Bicalho e Kady Borges (Qarabag), Alisson Santos (Sporting), Guilherme Smith (Union Saint-Gilloise) e Luiz Júnior (Villarreal).

Tradição brasileira

A representatividade brasileira é uma tradição histórica na Champions. Desde 2006, todos os clubes campeões contavam com ao menos um jogador brasileiro no elenco. Na última temporada, o PSG venceu o torneio de forma inédita e teve os zagueiros Marquinhos e Lucas Beraldo à disposição em seu plantel.

Para a atual temporada as contratações de Estevão e João Pedro pelo Chelsea somaram mais de 110 milhões de Euros (cerca de R$ 700 milhões). Já o Real Madrid, maior campeão, conta com Éder Militão, Vini Jr, Rodrygo e Endrick. Para a edição 2025/26, mais de 80% dos times contam com brasileiros em seus elencos.

Pela 11ª temporada consecutiva, a TNT Sports realizará a cobertura completa da Champions. A plataforma de streaming HBO Max transmite todos os 204 jogos do torneio, enquanto os canais TNT e Space exibem partidas selecionadas.

Confira a agenda de jogos da primeira rodada da fase de liga da Champions:

Terça-feira (16/09)

12h30 – Pré Jogo (TNT e HBO Max)
13h45 – Athletic x Arsenal (TNT e HBO Max)
13h45 – PSV x Union Saint Gilloise (Space e HBO Max)
16h- Real Madrid x Olympique de Marseille (TNT e HBO Max)
16h – Tottenham x Vilarreal (Space e HBO Max)
16h – Juventus x Dortmund (HBO Max)
16h – Benfica x Qarabag (HBO Max)
18h – Melhor da Liga (TNT e HBO Max)
18h45 – Último Lance (TNT e HBO Max)
19h45 – Encerramento (TNT e HBO Max)

Quarta-feira (17/09)

12h30 – Pré-Jogo (TNT e HBO Max)
13h45 – Olympiakos x Pafos (TNT e HBO Max)
13h45 – Slavia Praga x Bodo Glint (Space e HBO Max)
16h – PSG x Atalanta (Space e HBO Max)
16h – Bayern x Chelsea (TNT e HBO Max)
16h – Liverpool x Atletico (HBO Max)
16h – Ajax x Inter (HBO Max)
18h – Melhor da Liga (TNT e HBO Max)
18h45 – Último Lance (TNT e HBO Max)
19h45 – Encerramento (TNT e HBO Max)

Quinta-feira (18/09)

12h30 – Pré-Jogo (TNT e HBO Max)
13h45 – FC Copenhagen x Bayer Leverkusen (TNT e HBO Max)
13h45 – Brugge x Monaco (Space e HBO Max)
16h – Sporting x Kairat Almaty (Space e HBO Max)
16h – Newcastle x Barcelona (TNT e HBO Max)
16h – Man City x Napoli (HBO Max)
16h – Frankfurt x Galatasaray (HBO Max)
18h – Melhor da Liga (TNT e HBO Max)
18h45 – Último Lance (TNT e HBO Max)
19h45 – Encerramento (TNT e HBO Max)

