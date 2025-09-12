Cantora, que teve caso com Neymar será participante da “Fazenda 17”

Astro se relacionou com a artista em 2018, mas atualmente eles conservam uma relação de amizade e até mesmo ao lado de Bruna Biancardi / Crédito: Jogada 10

A edição 17 do reality show “A Fazenda” está programada para estrear na Record, na próxima segunda-feira (15), e entre os integrantes famosos contará com uma artista que já se envolveu com Neymar. A cantora Gabily será um dos 26 participantes, que ficarão confinados no programa com temática rural. A confirmação que Gabily seria uma das integrantes da próxima edição da “A Fazenda” foi informada pelo “portal LeoDias”. A artista se notabiliza por sua carreira musical e pelo romance que teve com Neymar em 2018. Na oportunidade, o camisa 10 ainda não conhecia Bruna Biancardi, com quem se relaciona atualmente.

O caso não significou o fim do convívio entre eles. Afinal, eles conservam uma relação de amizade. Gabily já foi flagrada em situações de descontração com o craque e Bruna Biancardi, também mãe de suas filhas Mavie e Mel. No retorno de Neymar ao futebol brasileiro, a cantora decidiu realizar uma homenagem para o astro e também viajou à Arábia Saudita para acompanhar uma partida do Al-Hilal, seu antigo clube. Recordo tentou convencer Neymar a ir à “Fazenda” O reality rural da Record, que retorna à programação nesta segunda-feira (15), tentou fazer um movimento “à la Santos” para o elenco desta edição 17. Isso porque o diretor responsável pela ‘A Fazenda’, Rodrigo Carelli, revelou durante coletiva de imprensa que buscou contato com Neymar a fim de convidá-lo para o programa.

A ideia, apesar de ousada, ficou apenas no papel. Carelli contou que o convite nem sequer chegou ao camisa 10 e nunca obteve qualquer retorno nesse sentido. Mas tê-lo na atração era um desejo da produção. “Já tentamos. Nem chega. Não conseguimos chegar nele ainda. Ele é isso, já é um showman”, declarou o diretor.