Bruno Fuchs ganha peso na defesa do Palmeiras, mas futuro segue em aberto

Zagueiro emprestado pelo Atlético-MG lidera estatísticas defensivas e tem opção de compra prevista em contrato pelo Verdão
Com uma maratona de decisões até o fim da temporada, o Palmeiras aposta em sua solidez defensiva para se manter firme na briga por títulos. Aliás, nesse setor, um dos nomes que mais têm chamado atenção é o de Bruno Fuchs. Emprestado pelo Atlético-MG até dezembro, o zagueiro tem papel de destaque nos números e no rendimento da equipe alviverde.

De acordo com dados do Sofascore, Fuchs é o líder do elenco palmeirense em bolas longas certas por jogo, com média de 3,2 lançamentos. A consistência também se reflete nos resultados. Afinal, dos 25 jogos em que esteve em campo nesta temporada, o Palmeiras venceu 19 e perdeu apenas três.

No aspecto defensivo, o zagueiro aparece como vice-líder em interceptações por partida (1,2), atrás apenas de Gustavo Gómez (1,3). O defensor também é o segundo colocado em cortes por jogo, com 3,8, números que reforçam sua importância para o sistema de Abel Ferreira.

Apesar da boa fase, o futuro de Bruno Fuchs ainda é incerto. O contrato prevê uma opção de compra ao fim do empréstimo, mas a decisão dependerá de fatores esportivos e financeiros.

No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras soma 43 pontos em 20 jogos e ocupa a terceira colocação. O próximo compromisso será neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, contra o Internacional, partida que pode marcar mais uma atuação importante do zagueiro e também influenciar na sua permanência

