Brentford x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Brentford x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragemEquipes voltam a campo após a pausa para a Data Fifa e se enfrentam em partida válida pela 4ª rodada da Premier League
Mais um gigante do futebol da Inglaterra em campo neste sábado (13). O Chelsea visita o Brentford às 16h (de Brasília), no Gtech Community Stadium, pela sequência da 4ª rodada da Premier League. Os Blues são um dos três times que continuam invictos nesta edição do Campeonato Inglês.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).
LEIA MAIS: Jogador morre vítima de ataque armado dentro de hotel
Como chega o Brentford
O Brentford venceu somente uma das três primeiras rodadas da Premier League. O superou o Aston Villa em casa por 1 a 0, mas acabou sendo derrotado por Nottingham Forest e Sunderland, ambos longe de seus domínios.
Dessa forma, o Brentford está somente na 15ª posição, um ponto acima do Fulham, que abre a zona de rebaixamento. Ou seja, o time precisa se impor em casa para arrancar pontos do Chelsea e se afastar da parte de baixo da tabela.
Contudo, o técnico Keith Andrews não poderá contar com Michael Kayode, Vitaly Janelt, Paris Maghoma e Gustavo Nunes, todos lesionados.
Como chega o Chelsea
Por outro lado, o Chelsea, atual campeão do Mundial de Clubes, faz um grande início de temporada e aparece como um dos favoritos ao título da Premier League. O time é o vice-líder da competição com sete pontos e vem de duas vitórias consecutivas. Somente o líder Liverpool, com 100% de aproveitamento, está na frente dos Blues.
Após o empate sem gols com o Crystal Palace na partida de estreia na Premier League, o Chelsea venceu o Fulham por 2 a 0 e goleou o West Ham por 5 a 1.
Porém, o técnico Enzo Maresca segue com alguns problemas no elenco. Levil Colwill, Benoit Badiashile, Roméo Lavia, Dário Essugo, Cole Palmer e Liam Delap, todos lesionados, desfalcam o Chelsea neste final de semana.
BRENTFORD X CHELSEA
4ª rodada da Premier League
Data-Hora: sábado, 13/09/2025, às 16h (de Brasília).
Local: Gtech Community Stadium, em Brentford (ING).
BRENTFORD: Caoimhín Kelleher; Michael Kayode, Van den Berg, Nathan Collins e Lewis-Potter; Henderson, Yarmolyuk e Mikkel Damsgaard; Ouattara, Igor Thiago e Kevin Schade. Técnico: Keith Andrew.
CHELSEA: Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Estêvão, Jamie Gittens e Pedro Neto; João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.
Árbitro: Jarred Gillett (ING).
VAR: Michael Salisbury (ING).
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.