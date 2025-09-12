Borré não se recupera de dores musculares e será desfalque do Internacional

Atacante perdeu alguns treinamentos do Colorado durante a Data Fifa pelo incômodo muscular e não apresentou evolução / Crédito: Jogada 10

O Internacional terá que encontrar solução para outro desfalque, o centroavante Rafael Borré, que sinalizou dores musculares durante as atividades na Data Fifa. Com isso, o colombiano será ausência no embate entre o Colorado e o Palmeiras, neste sábado (13). O problema muscular lhe tirou de algumas atividades no CT Parque Gigante. Ele até passou por algumas reavaliações nos últimos dias, mas o quadro não apresentou progressão. Assim, o setor ofensivo do Inter passar a ficar bastante fragilizado. Afinal, houve as saídas de Valencia e Wesley do clube, além da baixa de Borré. Desta forma, Ricardo Mathias provavelmente seguirá como titular, mas há uma dúvida com um eventual substituto. A tendência é de que o treinador relacione o jovem atacante Raykkonen ou volte a dar chances a Lucca Drummond, depois do longo período inativo pela grave contusão.

O técnico Roger Machado deve promover apenas duas mudanças na equipe do Internacional que enfrentará o Palmeiras. A primeira é na lateral esquerda: o zagueiro Victor Gabriel deve substituir Bernabei, que cumpre suspensão automática. Victor Gabriel já atuou na posição no início de sua carreira, o que facilita a adaptação. A segunda alteração deve ocorrer no ataque, após a venda de Wesley para o Qatar. Vitinho passou a ser utilizado na ponta direita durante os treinos e deve assumir a vaga no time titular. A comissão técnica terá o último treinamento na sexta-feira (12) antes de viajar a São Paulo para definir a escalação. Provável retorno de Mercado ao Internacional Roger Machado, inclusive, também terá à disposição o zagueiro Gabriel Mercado. Recuperado de uma lesão na panturrilha direita, ele fortalece a defesa para o duelo contra o Palmeiras.