Benfica tropeça em casa e cede empate ao Santa Clara nos acréscimos

Mesmo com um jogador a mais desde o primeiro tempo, time desperdiça chance de colar no líder Porto e vê sequência de vitórias chegar ao fim

O Benfica teve uma tarde para esquecer em Lisboa. Nesta sexta-feira (12), o time comandado pelo técnico Bruno Lage deixou escapar a vitória nos acréscimos e ficou no empate por 1 a 1 com o Santa Clara, em pleno Estádio da Luz, pela 5ª rodada do Campeonato Português. Pavlidis abriu o placar para os donos da casa no segundo tempo, mas o atacante Vinícius Lopes confirmou o empate no apagar das luzes. O Benfica não teve uma grande atuação e, mesmo com um jogador a mais desde os 38 minutos do primeiro tempo, após expulsão de Paulo Victor, os Encarnados não conseguiram sair de campo com o resultado positivo.

Dessa maneira, o Benfica viu sua sequência de vitórias chegar ao fim nesta edição do Campeonato Português. Após três vitórias nas três primeiras rodadas, o time cedeu o empate no fim e, com um jogo a menos que seus adversários, o time chega a 10 pontos em quatro jogos e se mantém na vice-liderança.

O Porto, rival do Benfica, é o líder da competição com 100% de aproveitamento, com quatro vitórias em quatro jogos. Dessa maneira, o Dragão pode ampliar a vantagem no topo da tabela caso vença seu compromisso diante do Nacional, neste sábado (13).