Bayern de Munique x Hamburgo: onde assistir, escalações e arbitragem

Bayern de Munique x Hamburgo: onde assistir, escalações e arbitragemLíder da Bundesliga, time bávaro tenta seguir com 100% de aproveitamento diante da tradicional equipe alemão, que retornou à elite
Com um início promissor de campanha, depois de dois triunfos consecutivos, o Bayern de Munique mede forças com o Hamburgo, neste sábado (13), às 13h30 (de Brasília), no Allianz Arena, pela 3ª rodada da Bundesliga 2025/26.
Afinal, a equipe bávara vem de uma goleada por 6 a 0 sobre o RB Leipzig e o triunfo sobre o Augsburg e lidera com 6 pontos. O adversário, por sua vez, retornou à elite do futebol alemão após sete temporadas, entretanto fez apenas um ponto até aqui.
Onde assistir
O confronto deste sábado (13) terá a transmissão do canal GOAT. no Youtube.
Como chega o Bayern de Munique
O técnico Vincent Kompany terá quatro desfalques confirmados para o confronto. Assim, ele não poderá contar com os lesionados Jamal Musiala (fratura na fíbula e várias lesões ligamentares), Alphonso Davies (lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito), Hiroki Ito (fratura no metatarso do pé direito) e Tom Bichof (cirurgia no apêndice).
Como chega o Hamburgo
A tradicional equipe alemã, por sua vez, não terá Giorgi Gocholeishvili à disposição, pois o lateral-direito cumprirá suspensão por ter sido expulso na rodada anterior. Além disso, a outra baixa é o goleiro Hannes Hermann, entregue ao DM do clube.
BAYERN DE MUNIQUE x HAMBURGO
Campeonato Alemão – 3ª rodada
Data-Hora: 13/9/2025 (sábado), às 13h30 (de Brasília)
Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)
BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Michael Olise, Luís Diaz e Kane. Técnico: Vicent Kompany.
HAMBURGO: Heuer Fernandes, Omari, Elfadli, Torunarigha, Mikelbrencis, Remberg, Capaldo, Muheim, Dompé, Vieira e Ransford Königsdörffer. Técnico:
Árbitro: Tobis Stieler (ALE)
