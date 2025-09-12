Arsenal x Nottingham Forest: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam na partida de abertura da 4ª rodada da Premier League, na volta do futebol inglês após a pausa para a Data Fifa / Crédito: Jogada 10

As emoções da Premier League estão de volta. Arsenal e Nottingham Forest se enfrentam neste sábado (13), às 8h30 (de Brasília), na partida de abertura da 4ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola no Emirates Stadium, em Londres, e coloca frente a frente duas equipes que querem brigar na parte de cima da tabela. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Em mais uma temporada sob o comando do técnico Mikel Arteta, o Arsenal segue com o objetivo de conquistar a Premier League. Após vencer o Manchester United na estreia e golear o Leeds por 5 a 0 nas duas primeiras rodadas, os Gunners perderam o confronto direto contra o Liverpool por 1 a 0, em Anfield, e viram os adversários assegurarem a liderança da competição. Dessa maneira, o Arsenal abre esta 4ª rodada na terceira posição, com seis pontos. O Liverpool é o líder com 9, sendo a única equipe com 100% de aproveitamento, seguido pelo vice-líder Chelsea, com sete. Para o jogo deste sábado, Mikel Arteta segue com alguns problemas no elenco. Isto porque Saliba, Saka, Havertz e Gabriel Jesus, lesionados, estão entregues ao departamento médico do clube.

Como chega o Nottingham Forest Por outro lado, o Nottingham Forest começa sua trajetória sob o comando do técnico Ange Postecoglou, que assumiu o cargo após a demissão do português Nuno Espírito Santo. O Forest venceu a partida de estreia contra o Brentford, em casa, mas depois empatou com o Crystal Palace, fora, e teve uma dolorosa derrota por 3 a 0 em casa para o West Ham. Este resultado, inclusive, encerrou a passagem de Nuno Espírito Santo no clube. Dessa maneira, o Forest está na 10ª posição, com quatro pontos. Ou seja, uma vitória sobre o Arsenal pode colocar o clube na disputa pela parte de cima da tabela.