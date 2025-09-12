Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após eliminação do Atlético, Hulk pede tempo e elogia Sampaoli: “Estamos muito bem treinados”

Atacante do Galo elogiou preparação do técnico Jorge Sampaoli, que voltou ao comando da equipe na última semana
Após a eliminação do Atlético Mineiro na Copa do Brasil para o Cruzeiro, o atacante Hulk pediu tempo para o Galo voltar a ter boas atuações. Aliás, o jogador elogiou o trabalho do técnico Jorge Sampaoli na equipe.

“Estamos muito bem treinados. O time sabe o que tem que fazer. É colocar em prática e ter a confiança que vai dar certo. Foi o primeiro jogo do Sampaoli, temos que dar tempo para ele. Acredito que, nesta quinta-feira, já conseguimos ter o controle do jogo. Não sei te responder (sobre prazo). A gente treina, tenta implementar no jogo. Temos que ter convicção no trabalho. É um cara que entende muito de bola. Todos os trabalhos que ele faz, no dia a dia, é pensando no jogo”, disse.

Apesar de ser a segunda passagem do treinador no Atlético, é a primeira vez que os dois trabalham juntos. Sampaoli teve sua primeira passagem na equipe em 2020, enquanto Hulk chegou no Galo em 2021.

O treinador argentino assumiu o comando da equipe na última semana, e chegou a realizar treinos em dois períodos visando a preparação para a sequência de jogos, tanto na Copa do Brasil, como na Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.

Com a eliminação nas quartas de final da Copa do Brasil, ainda há outras duas competições para o Galo na temporada. No entanto, Sampaoli não terá mais o tempo para a preparação igual nos últimos dias. Afinal, o Atlético volta a campo pelo Brasileiro, diante do Santos, no domingo (14), às 16h, na Arena MRV.

