Após eliminação do Atlético, Hulk pede tempo e elogia Sampaoli: “Estamos muito bem treinados”

Após a eliminação do Atlético Mineiro na Copa do Brasil para o Cruzeiro, o atacante Hulk pediu tempo para o Galo voltar a ter boas atuações. Aliás, o jogador elogiou o trabalho do técnico Jorge Sampaoli na equipe.

“Estamos muito bem treinados. O time sabe o que tem que fazer. É colocar em prática e ter a confiança que vai dar certo. Foi o primeiro jogo do Sampaoli, temos que dar tempo para ele. Acredito que, nesta quinta-feira, já conseguimos ter o controle do jogo. Não sei te responder (sobre prazo). A gente treina, tenta implementar no jogo. Temos que ter convicção no trabalho. É um cara que entende muito de bola. Todos os trabalhos que ele faz, no dia a dia, é pensando no jogo”, disse.