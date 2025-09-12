Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após dois jogos em 48 horas, Fabrício Bruno revela: “Um dos maiores desafios da carreira”

Após dois jogos em 48 horas, Fabrício Bruno revela: “Um dos maiores desafios da carreira”

Jogador atuou como titular em duas partidas em 48 horas; um defendendo a Seleção Brasileira, e outro pela Raposa
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Fabrício Bruno, zagueiro do Cruzeiro, revelou que viveu um dos maiores desafios da sua carreira na última semana. O jogador atuou em dois jogos em 48 horas, um pela Seleção Brasileira, e outro pela Raposa, em confronto contra o Atlético Mineiro, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

“Talvez, é um dos maiores desafios que tive na carreira, jogar dois jogos em 48 horas. Acho que isso não demonstra hora nenhuma o egoísmo da minha parte, porque a gente tem excelentes zagueiros que poderiam me suprir, mas é o comprometimento com o clube”, disse.

O zagueiro atuou como titular na partida do Brasil contra a Bolívia, na terça-feira (9). Logo após o jogo, a Seleção deixou o país rumo ao Rio de Janeiro. Lá, pegou um avião fretado por Pedro Lourenço para chegar em Belo Horizonte e iniciar a preparação para o clássico decisivo na quinta-feira (11).

Fabrício Bruno, portanto, contou que foi um pós-jogo “diferente” e também comentou sobre sua família, após ter ficado quase 10 dias sem vê-los direito.

“Sou um cara que, 48 horas depois, sinto um pouco o jogo, mas hoje foi um pouco diferente, porque 48 horas depois, no pico da minha parte física, eu estava aqui de novo, representando o clube, em um clássico tão grande como esse. A minha família é o meu combustível diário, minha esposa, meu filho, minha filha que estão em casa. E eu tô aqui para entregar resultado. É difícil para mim, é muito desafiador passar por tudo que eu passo. As pessoas, olham e acham que muitas das coisas é por parte de uma soberba, mas longe disso, eu sou um cara que tem a humildade, pés no chão”, finalizou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Cruzeiro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar