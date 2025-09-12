Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Após classificação, confira quanto o Vasco já lucrou na atual edição da Copa do Brasil

Em noite de Léo Jardim, Cruz-Maltino elimina o Botafogo em pleno Nilton Santos, e vaga rende mais R$ 9,9 milhões de premiação
Autor Jogada 10
Com o triunfo por 5 a 3, nos pênaltis, diante do Botafogo em pleno Nilton Santos, o Vasco garantiu a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Mais do que isso, a classificação rendeu ao clube carioca mais R$ 9,9 milhões de premiação.

Dessa forma, o Cruz-Maltino, até as quartas de final, já havia faturado R$ 14.112.000. Assim, no total, já assegurou cerca de R$ 24 milhões acumulados na atual edição do torneio nacional.

Na semifinal, os comandados do técnico Fernando Diniz terão mais um arquirrival pela frente: o Fluminense. Caso avance à final, receberá uma bolada. Afinal, o campeão fica com R$ 77.175.000,00, e o vice, R$ 33.075.000,00.

Vale lembrar que antes do Clássico da Amizade, o Vasco eliminou o União Rondonópolis na primeira fase da Copa do Brasil, Nova Iguaçu na segunda,  Operário na terceira e  CSA nas oitavas de final.

Por fim, o Cruz-Maltino volta a campo diante do Ceará em São Januário, no domingo (14), às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. A disputa com o Tricolor pela semifinal da Copa do Brasil será apenas nos dias 10 e 14 de dezembro.

Premiações do Vasco até aqui na Copa do Brasil

1ª fase – R$ 1.543.500,00
2ª fase – R$ 1.874.250,00
3ª fase – R$ 2.315.250,00
Oitavas de final – R$ 3.638.250,00
Quartas de final – R$ 4.740.750,00
Semifinal : R$ 9.922.500,00
Total: R$ 24.034.500,00

Tags

Vasco

