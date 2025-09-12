Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Apesar da eliminação, Botafogo bate recorde de público no Nilton Santos em 2025

Apesar da eliminação, Botafogo bate recorde de público no Nilton Santos em 2025

Marca de 39.427 pagantes e 40.649 presentes diante do Vasco, pela Copa do Brasil, supera recorde da partida contra a LDU, pela Libertadores
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Apesar de ter dado adeus à Copa do Brasil, o Botafogo registrou, nesta quinta-feira (11), o maior público do Nilton Santos em 2025. Afinal, 40.649 torcedores estiveram presentes para acompanhar o clássico com o Vasco pelas quartas de final da Copa do Brasil. Essa marca superou o recorde anterior, que era do duelo com a LDU, do Equador, pela Libertadores.

Diante do time equatoriano, pelas oitavas da competição continental, foram 37.131 presentes. No Clássico da Amizade, os números foram superiores, com 39.427 pagantes e uma renda de R$ 2.470.260,00.

Antes da bola rolar, a torcida fez um show pirotécnico na entrada do time em campo, com chuva de papel higiênico e muitas bandeiras. Um detalhe, porém, chamou a atenção, quando uma das bandeiras pegou fogo e gerou um pequeno incêndio, segundo o portal “ge”.  Desta vez, os torcedores abriram mão do tradicional mosaico.

Dentro das quatro linhas, Nuno Moreira abriu o placar para o Vasco, quando o goleiro Neto não segurou a cobrança de falta de Coutinho e concedeu o rebote ao português. Alex Telles, por sua vez, empatou em uma cobrança de pênalti, entretanto desperdiçou sua batida na disputa final, com uma boa defesa de Léo Jardim.

Por fim, o próximo compromisso do Alvinegro está marcado para domingo (14), às 17h30 (de Brasília), diante do São Paulo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro.

Maiores públicos do Alvinegro no ano

1 – Botafogo 1 (4) x (5) 1 Vasco – 40.649 total
2 – Botafogo 1 x 0 LDU – 37,1631 total
3 – Botafogo 1 x 0 Universidad de Chile – 36.342 total
4 – Botafogo 0 x 2 Cruzeiro – 35.126 total

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Botafogo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar