Alvo do Fluminense, Lucas Ribeiro assina com clube da Segunda Divisão da Espanha

Brasileiro, que defendia as cores do Mamelodi Sundowns desde 2023, assinou contrato por uma temporada com o Cultural y Deportiva Leonesa / Crédito: Jogada 10

Alvo do Fluminense após a disputa do Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, Lucas Ribeiro, que estava no Mamelodi Sundowns, definiu o destino de sua carreira. Afinal, o jogador brasileiro, de 26 anos, acertou com o Cultural y Deportiva Leonesa, clube da Segunda Divisão espanhol, um contrato por uma temporada. Destaque da equipe sul-africana no novo torneio da Fifa, o meio-campista chamou a atenção com um gol e uma assistência no grupo de Tricolor, Borussia Dortmund e Ulsan HD, na primeira fase.