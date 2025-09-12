Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Advogado analisa estratégia de defesa de Bruno Henrique, do Flamengo: “Merece redenção de reputação”

Advogado analisa estratégia de defesa de Bruno Henrique, do Flamengo: “Merece redenção de reputação”

Alexandre Vitorino explica os caminhos que pretende seguir no próximo julgamento após protocolar pedido de efeito suspensivo de atacante
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A defesa de Bruno Henrique, do Flamengo, aguarda o resultado do pedido de efeito suspensivo, protocolado na última terça-feira (9). Em meio à espera, o advogado Alexandre Vitorino prepara a estratégia que usará no segundo julgamento para tentar suspender a pena de 12 jogos do atleta imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Mais do que a absolvição, o profissional tenta uma “redenção da reputação” do rubro-negro.

“Nós temos a convicção de que Bruno é inocente. Existiu um equívoco na denúncia. Há uma modificação até de fatos que tornam essa discussão um pouco desfocada, na nossa opinião. E quanto ao fato principal, que envolve a partida contra o Santos, também não me parece que a circulação da informação foi completa. A acusação diz que Bruno teria transferido para o irmão uma informação sobre um terceiro cartão que seria tomado contra o Santos. Quem assistiu assiduidade à competição, sabe que o terceiro cartão aconteceu logo na sequência, no jogo contra o Botafogo. Ele tomou, na verdade, o sexto cartão. Ele fez um segundo ciclo de cartões até o jogo contra o Santos. Estão exagerando, como se ele pudesse fazer uma futurologia em relação a quatro novos cartões”, disse ao portal “ge”.

“Mas o que é mais relevante? No dia 15 de outubro, quando o Wander procura o Bruno, ele dá uma resposta bastante dura ao irmão. Quando há uma pergunta sobre a possibilidade de ele tomar um terceiro cartão contra o Santos, ele usa até um palavrão para mostrar que não concorda com aquilo. E essa informação não parece ter chamado a atenção da comissão que julgou esse caso em primeiro grau. Então nós temos a expectativa de virar no mérito. O que eu acho que é muito importante, porque, se nós conseguirmos demonstrar realmente que isso aconteceu, o Bruno não vai ser simplesmente absolvido. Ele vai passar por uma redenção de reputação. É um atleta que tem muitos títulos, o apreço da torcida do maior clube de futebol do Brasil e, além de tudo, é um sujeito que merece ter uma redenção em relação à sua reputação”, completou.

Esperança pela absolvição

Ainda não há previsão de data para o julgamento no pleno do STJD, mas o advogado Alexandre Vitorino já tem claros os argumentos que pretende utilizar para reverter a decisão. O embasamento do possível envolvimento do atleta com apostas esportivas parte de mensagens com seu irmão Wander, também réu no tribunal.

No momento, a defesa alega que antes do duelo com o Peixe, em novembro de 2023, Bruno Henrique recebeu três cartões amarelos. O clube, então, o orientou a levar mais um para ficar de fora contra o Fortaleza e estar presente em um duelo com o Palmeiras, no dia 16 de outubro.

De acordo com o advogado, haverá, primeiro, a utilização de um tópico técnico, da prescrição, que visa a extinção do direito de punir pelo tempo. Além disso, focará no tipo de lance, que ocorreu aos 95 minutos, que não alterou o resultado da partida. Por fim, vai trabalhar com uma outra mensagem de BH, desautorizando e sendo até, deselegante com o irmão (no meio de outubro).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar