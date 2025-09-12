Advogado analisa estratégia de defesa de Bruno Henrique, do Flamengo: “Merece redenção de reputação”

Alexandre Vitorino explica os caminhos que pretende seguir no próximo julgamento após protocolar pedido de efeito suspensivo de atacante / Crédito: Jogada 10

A defesa de Bruno Henrique, do Flamengo, aguarda o resultado do pedido de efeito suspensivo, protocolado na última terça-feira (9). Em meio à espera, o advogado Alexandre Vitorino prepara a estratégia que usará no segundo julgamento para tentar suspender a pena de 12 jogos do atleta imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Mais do que a absolvição, o profissional tenta uma “redenção da reputação” do rubro-negro. “Nós temos a convicção de que Bruno é inocente. Existiu um equívoco na denúncia. Há uma modificação até de fatos que tornam essa discussão um pouco desfocada, na nossa opinião. E quanto ao fato principal, que envolve a partida contra o Santos, também não me parece que a circulação da informação foi completa. A acusação diz que Bruno teria transferido para o irmão uma informação sobre um terceiro cartão que seria tomado contra o Santos. Quem assistiu assiduidade à competição, sabe que o terceiro cartão aconteceu logo na sequência, no jogo contra o Botafogo. Ele tomou, na verdade, o sexto cartão. Ele fez um segundo ciclo de cartões até o jogo contra o Santos. Estão exagerando, como se ele pudesse fazer uma futurologia em relação a quatro novos cartões”, disse ao portal “ge”.

“Mas o que é mais relevante? No dia 15 de outubro, quando o Wander procura o Bruno, ele dá uma resposta bastante dura ao irmão. Quando há uma pergunta sobre a possibilidade de ele tomar um terceiro cartão contra o Santos, ele usa até um palavrão para mostrar que não concorda com aquilo. E essa informação não parece ter chamado a atenção da comissão que julgou esse caso em primeiro grau. Então nós temos a expectativa de virar no mérito. O que eu acho que é muito importante, porque, se nós conseguirmos demonstrar realmente que isso aconteceu, o Bruno não vai ser simplesmente absolvido. Ele vai passar por uma redenção de reputação. É um atleta que tem muitos títulos, o apreço da torcida do maior clube de futebol do Brasil e, além de tudo, é um sujeito que merece ter uma redenção em relação à sua reputação”, completou. Esperança pela absolvição Ainda não há previsão de data para o julgamento no pleno do STJD, mas o advogado Alexandre Vitorino já tem claros os argumentos que pretende utilizar para reverter a decisão. O embasamento do possível envolvimento do atleta com apostas esportivas parte de mensagens com seu irmão Wander, também réu no tribunal. No momento, a defesa alega que antes do duelo com o Peixe, em novembro de 2023, Bruno Henrique recebeu três cartões amarelos. O clube, então, o orientou a levar mais um para ficar de fora contra o Fortaleza e estar presente em um duelo com o Palmeiras, no dia 16 de outubro.