Vasco encontra “coincidências” em duelo decisivo pela Copa do Brasil

Jogadores do Cruz-Maltino esbarram em semelhanças em jogo do Athletico, em 2024, com do Botafogo, nesta quinta, no Nilton Santos
O torcedor mais superticioso do Vasco vai se apoiar nas coincidências do futebol. Afinal, é possível encontra semelhanças da partida de 2024 contra o Athletico em relação ao clássico contra o Botafogo na noite desta quinta-feira (11), às 21h30, contra o Botafogo, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, no Nilton Santos.

Há exatamente um ano, no dia 11 de setembro de 2024, o Vasco entrou em campo contra o Athletico, pelas quartas de finais da Copa do Brasil. O time, mesmo com dificuldades, avançou à semifinal na disputa por pênaltis. Isto aflora ainda mais a esperança Cruz-Maltina.

Além disso, a equipe do Vasco vai decidir a classificação fora de casa. No ano passado, os cariocas atuaram na Ligga Arena, enquanto nesta quinta-feira será no Nilton Santos. Por fim, a última coincidência é que os estádios são de grama sintética. Para melhorar ainda mais a situação, o Gigante da Colina tem bom retrospecto no “tapetinho”.

No jogo de ida, há duas semanas, em São Januário, os times empataram por 1 a 1. Um novo empate nesta quinta-feira levará o confronto para a disputa por pênaltis. Quem vencer avança para as semifinais e enfrentará o Fluminense, que eliminou o Bahia na última quarta.

Para o Vasco, a Copa do Brasil é a única esperança de título em 2025. Depois de chegar às semifinais da competição no ano passado, a equipe aposta suas fichas no torneio para tentar salvar a temporada, depois do fracasso na Sul-Americana.

