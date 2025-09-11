Vai ou racha! Botafogo disputa o ano em clássico contra o Vasco

Copa do Brasil é o momento ideal para reafirmar a condição que o time conquistou ao fim da temporada passada. Nilton Santos estará lotado / Crédito: Jogada 10

Chegou a hora de o Botafogo, com a corda no pescoço, ter o seu momento “tudo ou nada” em 2025. Nesta quinta-feira (11), às 21h30 (horário de Brasília), diante de um Estádio Nilton Santos lotado, o Glorioso precisa vencer o Vasco. Tudo para “prolongar” a temporada e evitar um fim de feira antecipado. Longe da liderança no Brasileirão e com a queda nas oitavas de final da Copa Libertadores, o Mais Tradicional conta apenas com a Copa do Brasil, a curto prazo, para se escorar como tábua de salvação. Após o score de 1 a 1, em São Januário, na ida das quartas de final, o time alvinegro, para chegar à semifinal, precisa derrotar o rival: no tempo normal ou nos pênaltis, em caso de empate. A Copa do Brasil virou prioridade assim que a equipe da Estrela Solitária perdeu a chance de conquistar o bicampeonato continental na derrota para a LDU (ECU) por 2 a 0, no Casa Blanca, em Quito, no mês passado. O torneio de mata-mata nacional é, portanto, o melhor caminho para o Fogão terminar 2025 com uma taça, reafirmar o protagonismo de 2024 e assegurar a vaga na fase de grupos da Libertadores, sem precisar de um G4. Via Campeonato Brasileiro, o Botafogo está em quinto lugar, sendo uma das equipes que ainda devem jogos.

Se passar pelo Vasco, no Colosso do Subúrbio, o Alvinegro terá tempo de sobra para se preparar para ir atrás de um título inédito. Afinal, a CBF marcou as semifinais e as finais da Copa do Brasil somente para dezembro, após o fim do Brasileirão. No entanto, em caso de insucesso, o ano do Glorioso pode acabar em setembro. Sem contar no indesejável ruído que causará no botafoguismo. Botafogo entende a responsabilidade Cientes deste cenário um pouco complexo, nesta semana, os jogadores do Botafogo transmitiram, então, a importância do clássico contra os cruz-maltinos à torcida. O primeiro a falar foi o lateral-esquerdo Marçal, o atleta mais longevo no plantel do Mais Tradicional. O defensor sabe o peso que um título inédito carrega consigo – a equipe bateu na trave em 1999, na fatídica decisão contra o Juventude, com mais de 100 pessoas no Maracanã. “Obviamente, queríamos dobrar a Libertadores e o Brasileiro, mas a Copa do Brasil é algo que, além de estar muito ao nosso alcance, o torcedor almeja muito. Dar mais essa alegria ao torcedor seria maravilhoso para a gente. Fazer parte de todas as conquistas seria para lavar a alma. O jogo de quinta-feira contra o Vasco é mais um passo. Estamos nos preparamos para ser uma realidade para a gente”, pontuou o cobra da bola. O zagueiro Barboza, que, irritado, sentiu a dor de ver o Botafogo perder a Supercopa do Brasil e a Recopa no início do ano, também sabe que o Fogão não pode mais dar mole nesta temporada. A Copa do Brasil é, assim, o torneio da vida do grupo alvinegro e do corpo técnico de Davide Ancelotti. “Chegou a hora da volta por cima”, como prega a canção das arquibancadas.