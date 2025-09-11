Uefa anuncia estádio da final da Champions League de 2027

A final da Liga dos Campeões de 2026/27 será no Estádio Metropolitano, em Madri, casa do Atlético de Madrid. A Uefa fez o anúncio nesta quinta-feira em seu site oficial. Além do mais, a entidade definiu o palco de outras decisões em 2026 e 2027, após uma reunião do Comitê Executivo da Uefa em Tirana, na Albânia.

O estádio do Atlético de Madrid, inaugurado em setembro de 2017, receberá uma final de Liga dos Campeões pela segunda fez na história da competição. A primeira, aliás, foi em 2019, quando o Liverpool venceu o Tottenham por 2 a 0 e conquistou o seu sexto título da competição.