Treinador do Tottenham sugere tempo técnico e critica regra da mão na bola

Thomas Frank defende mudanças para tornar o futebol mais justo e evitar excesso de pênaltis / Crédito: Jogada 10

O Tottenham vive um bom início de temporada sob o comando de Thomas Frank. O treinador dinamarquês, no cargo desde o começo de 2025/26, defende ideias que, segundo ele, poderiam transformar o futebol. LEIA MAIS: Rüdiger se desentende com Vini Jr em treino do Real Madrid

“Eu teria um tempo técnico em cada tempo. Do ponto de vista do treinador, seria ótimo poder conversar com os jogadores durante a partida e ajustar alguma coisa”, disse em entrevista à ‘Bet MGM’, patrocinadora do clube. Treinador faz críticas à regra do toque de mão Aos 51 anos e trabalhando na Inglaterra desde 2016, Frank também questionou uma das regras mais polêmicas do esporte: a interpretação da mão na bola, que para ele gera pênaltis em excesso. “Eu eliminaria essa regra, porque não está correta. Se a bola bate no braço de um jogador na área, automaticamente você dá ao rival a maior chance de gol só por causa desse toque”, afirmou. No entanto, o treinador destacou que existem exceções.

“É claro que, se o jogador está na linha do gol e tenta defender como um goleiro, aí é diferente. Mas não faz sentido que qualquer bola que desvie no braço resulte na melhor oportunidade do jogo”, completou. Para Frank, a mudança seria essencial. “É uma regra que precisa ser revista para melhorar o futebol e torná-lo mais justo”, concluiu.