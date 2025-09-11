Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Torcida do Botafogo prepara festa para jogo decisivo da Copa do Brasil

Torcedores alvinegros organizam show pirotécnico, papel higiênico e "mar" de bandeiras para duelo contra o Vasco, no Nilton Santos
A torcida do Botafogo prepara uma grande festa para o clássico decisivo desta quinta-feira (11) contra o Vasco, às 21h30, no Estádio Nilton Santos, valendo vaga na semifinal da Copa do Brasil. O jogo de ida foi empate por 1 a 1, em São Januário, e quem vencer estará na próxima fase.

Para começar, haverá Rua de Fogo para receber o ônibus da delegação alvinegra. A concentração, portanto, no final do Viaduto Jornalista Armando Nogueira, na Rua das Oficinas Jornalista Luiz Mendes, às 18h30.

Dentro do estádio, o “Movimento Ninguém Ama Como A Gente” e as torcidas organizadas prepararam uma festa com papel higiênico no setor Leste Superior. Além disso, haverá faixas, bandeiras e fumaça. O famoso “show pirotécnico do Estádio Nilton Santos” terá muitos fogos de artifício na entrada dos times em campo. Diferente do habitual, não haverá mosaico. A ideia desta vez é resgatar a tradição “torcida das bandeiras”.

