Thiago Silva revela ter tomado injeção antes de ser herói do Flu

Herói do Fluminense na Copa do Brasil, Thiago Silva passou por um drama na véspera da partida contra o Bahia. Afinal, o camisa 3 precisou tomar uma injeção intramuscular no pescoço para conseguir ficar confortável para o jogo. E deu certo. O zagueiro, de 40 anos, marcou o gol da classificação na vitória por 2 a 0, nesta quarta-feira (10), no Maracanã, pelo jogo da volta das quartas de final.

“Fico feliz de ter feito um gol porque nós treinamos muito anteontem, tanto que estou com a mão no pescoço porque não estou conseguindo virar direito. Tive que tomar injeção intramuscular para poder estar um pouco mais confortável no jogo. Cada cabeçada que vinha, eu ficava desesperado. Mas essa dor não foi à toa. No final, fomos recompensados com um grande gol e com a classificação”, disse.