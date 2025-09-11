Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Thiago Silva ressalta que “não fechou as portas” para Seleção Brasileira

Thiago Silva ressalta que “não fechou as portas” para Seleção Brasileira

Herói da classificação do Tricolor na Copa do Brasil manda recado para Ancelotti: "Se quiser contar comigo, estarei à disposição"
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Herói da classificação do Fluminense à semifinal da Copa do Brasil, Thiago Silva comentou a possibilidade de retornar à Seleção Brasileira. Na zona mista, o zagueiro, que está prestes a fazer 41 anos no dia 22 de setembro, destacou que não fechou as portas para o Brasil. Ele afirmou que se sente bem fisicamente.

“Nunca fechei a porta para a Seleção e nunca fecharei. Se o professor Ancelotti, que me conhece bem, quiser contar comigo, pode ter certeza que estarei à disposição. Caso não, já fiz meu papel, entreguei o máximo possível, estou muito tranquilo em relação a isso. Acho que é uma safra muito boa dos zagueiros que estão sendo convocados, qualidade técnica acima da média, entre outros que não foram convocados. Fico satisfeito de saber que meu nome ainda é vinculado na seleção brasileira, mas estou tranquilo e procuro ajudar o Fluminense”, destacou.

Durante a coletiva de imprensa, o técnico Renato Gaaúcho fez campanha para que o zagueiro dispute o próximo Mundial. Vale lembrar que, apesar do bom momento vivido, ele está fora dos planos de Carlo Ancelotti.

“Não gosto de falar de ninguém individualmente, mas me dá prazer ver o Thiago Silva jogar. Foi um monstro de novo, é um líder. Não é problema meu, mas quando falo que ele ainda merece disputar uma Copa do Mundo, não falo à toa. Hoje, ele deu mais uma aula de futebol”, destacou.

O Fluminense, agora, aguarda o vencedor do confronto entre Botafogo e Vasco. As equipes, assim, se enfrentam nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos. O jogo de ida, em São Januário, terminou em empate por 1 a 1.

Thiago Silva na Seleção

Thiago Silva, aos 40 anos, é um dos maiores nomes da história recente da seleção brasileira. Com 113 partidas disputadas pela amarelinha, o zagueiro, afinal, não entra em campo pela Seleção desde a eliminação da Copa do Mundo de 2022 para a Croácia. Durante sua trajetória, conquistou títulos importantes, incluindo a Copa das Confederações em 2013 e a Copa América de 2019.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar